36000 Châteauroux, France

Le Président de la République doit rencontrer ce jeudi un millier d'agriculteurs, venus de toute la France. Tous ont moins de 35 ans, ils ont été sélectionné par les préfectures de leurs différentes régions d'origine.

Dans le Berry, ils seront 3. Un seul du cher, de Chateaumeillant, et 2 de l'Indre, à Neret et à Palluau-sur-Indre.

Une opération séduction des agriculteurs, alors qu'il manifestent contre les négociations entre l'Union Européenne et les pays sud-américains du Mercosur. Un accord de libre échange qui permettrait l'importation de 700 000 tonnes de viande bovine en provenance du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay ou encore du Paraguay, sans aucun frais de douane.

Mercredi après midi, ils manifestaient au Carrefour de Châteauroux, distribuant des tracts et incitant les clients à signer une pétition sur change.org.

"C'est de la viande qui ne respecte pas que nous on a en France, s'indigne Rikke Benoît, une des agriculteurs choisis pour rencontrer le président. Ils ont le droit d'utiliser des hormones et des antibiotiques qui sont interdits en France. Et leur traçabilité est facultative !"

Cette éleveuse de bovins à Palluau-sur-Indre espère bien avoir l'occasion de s'entretenir avec Emmanuel Macron : "Il faut faire voir qu'on est là et qu'on a envie de se défendre pour notre avenir. J'ai envie de lui dire que si demain il n'y a plus d'agriculteur en France, il n'y aura plus personne pour nourrir la population française. Je voudrais qu'il se rende compte de notre importance."

Rikke était l'invitée de France Bleu Berry, ce matin.