Les agriculteurs de l'Indre et du Cher vont faire entendre leur ras-le-bol ce mardi 8 octobre

Indre, France

À l'appel des syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs, plusieurs actions sont prévues en Berry ce mardi 8 octobre pour faire entendre le mécontentement du monde agricole. Dans le Cher, les agriculteurs sont invités à se rassembler à Bourges, au rond-point de la sortie d'autoroute n°7 de l'A71. Des barrages filtrants sont prévus de 7 heures jusqu'à 9 heures avec une distribution de pommes et de tracts aux automobilistes. Dans l'Indre, les syndicats envisagent une rencontre avec le préfet sur une exploitation agricole à Sacierges-Saint-Martin.

Le communiqué commun de la FNSEA et des JA Centre-Val de Loire dénonce le fait que "le gouvernement continue dans ses actions à stigmatiser les agriculteurs et à prendre des dispositions qui vont à l'encontre du bon sens". Les agriculteurs évoquent une attitude du gouvernement qui "conduit à monter la population contre les agriculteurs et leurs pratiques", malgré "tous les efforts des agriculteurs depuis de nombreuses années".