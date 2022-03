Les agriculteurs de l'Indre ressentent les premiers effets du conflit entre la Russie et l'Ukraine

Explosion du prix des céréales, des énergies et des engrais. Les agriculteurs de l'Indre ressentent d'ores et déjà l'impact du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Sans attendre la prochaine récolte dans l'Indre (et en France), le cours mondial des céréales a d'ores et déjà explosé depuis une semaine. (photo d'illustration)

Moins d'une semaine après l'offensive de la Russie en Ukraine, les premières conséquences économiques se font ressentir jusqu'en Berry. Elles concernent notre vie quotidienne mais aussi celle des agriculteurs. Le prix des céréales a explosé, celui des engrais devrait suivre, tandis que les prix de l'énergie continuent de grimper eux aussi.

Fioul, gaz et engrais impactent la production de céréales

Les conséquences du conflit, elles sont déjà là, constate Philippe Demiot, spécialisé dans les grandes cultures dans le secteur du Blanc. "On s'est aperçu que les céréales qu'on avait en stock, les prix avaient pris presque 50 euros la tonne. Mais dans le même temps, les engrais, ils ont pris 80 euros la tonne. Donc là, on se retrouve avec des produits qui sont chers, mais avec des charges qui augmentent d'autant plus" explique-t-il.

Même constat pour Claude Malou, céréalier à Issoudun. Lui s'attend aussi à des conséquences liées au prix des énergies, le fioul bien sûr mais aussi le gaz. Ce dernier entre dans la composition des engrais azotés, dont la Russie est grande exportatrice. "Les engrais, c'est indexé sur le cours du gaz. Si on coupe le gaz ou si on renchérit dessus, ce qui est déjà le cas puisque les engrais ont triplé de prix depuis un an, vous imaginez bien que si le prix du gaz augmente encore, les engrais suivront cette courbe !"

Le fioul des tracteurs augmentent, les engrais pourraient logiquement suivre, et donc mécaniquement le coût des céréales produites sur le sol berrichon va augmenter.

Les céréales impactent déjà l'élevage notamment de porcs et de volailles

Mais avant même la prochaine récolte, le cours mondial des céréales a explosé dès le début du conflit. Les premiers touchés ce sont les éleveurs de volailles mais aussi de porcs qui sont de grands consommateurs pour l'alimentation animale. Jean Paul Péters est installé près de La Châtre. Le constat est radical : le blé a augmenté de 50 euros la tonne, ce qui se répercute avec un surcoût alimentaire de 15 euros par porc. Il a fait ses comptes : "La semaine dernière, on va dire que le prix des aliments était de 100 euros par porc pour un porc vendu à 130 euros. Et cette semaine, c'est environ 130 euros pour un porc vendu 130 euros. Donc, de toute façon ça ne peut pas marcher" confie l'éleveur qui rappelle que depuis de longs mois son secteur connaît une crise avec des porcs vendus toujours moins chers et des coûts de production (alimentation, énergie) qui explosent.

Des céréales plus cher à produire, plus cher à acheter et plus rares aussi. La Russie et l'Ukraine font partie des principaux exportateurs. De quoi déstabiliser a plus ou moins long terme l'ensemble des filières agricoles française. "Une bombe à retardement, c'est le terme" confie l'éleveur porcin.