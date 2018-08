La chasse aux sangliers a débuté ce mercredi 15 août pour la plus grande satisfaction des agriculteurs. Ils saccagent leur culture notamment dans l'auxerrois, la puisaye et la vallée du serein.

Auxerre, France

Le grand gibier a provoqué plus de 1 200 hectares de dégâts la saison dernière dans les exploitations. Le sanglier en étant responsable à 95% et les agriculteurs regrettent de ne pas être toujours indemnisés à hauteur des difficultés.

Six hectares de blé détruits à 100%

Franck Pouillot, par exemple, exploite 355 hectares de blé, d'orge, de pois, de chanvre et de colza, à Quenne Auxerre, Augy et venoy. Il déplore 6 hectares de blé détruits à 100% par les sangliers cette année : "Suite aux expertises, je vais avoir à peu près 7 000 euros de dégâts indemnisés, c'est à dire qui rentrent dans les critères d'indemnisation, _mais les dégâts réels sont encore plus importants parce qu'on a les dégâts minimum qui sont constatés par parcelles pour pouvoir être indemnisé et bien souvent quand on a des dégâts assez diffus sur plusieurs plantations ,nous n'arrivons pas au seuil d'indemnisation, donc ces dégâts là ne sont pas pris en compte .Je pense être à plus de 10 000 euros de dégâts réels."_

Je pense être à plus de 10 000 euros de dégâts réels - Franck Pouillot céréalier

Le fond d'indemnisation défini par le code de l'environnement est alimenté par les chasseurs. Il s'élève dans l'Yonne entre 800 000 et 1 million d'euros . Une indemnisation importante qui ne peut pas couvrir la totalité des dégâts explique Olivier Lecas le président de la fédération de chasse : "C'est calculé par rapport au cours des denrées. Pour un céréalier ,il y a certainement une perte. Ce n'est pas fait à la tête du client. Il y a des estimateurs qui vont dans les champs estimer les pertes. C'est un accord amiable _entre l'agriculteur et l'estimateur_. Ils doivent se mettre d'accord sur la surface et le volume détruits."

Ce n'est pas fait à la tête du client- Olivier Lecas, président de la fédération de chasse 89.

Plus de 11 000 sangliers ont été abattus l'an dernier pour lutter contre leur prolifération et leurs dégâts, un nombre qui reste encore insuffisant pour les agriculteurs.