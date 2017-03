Les agriculteurs de l'Yonne ont le sentiment d'être les oubliés de la campagne présidentielle

Plusieurs candidats à l'élection présidentielle ont présenté ce jeudi leur programme en matière agricole. Ils étaient invités au congrès de la FNSEA à Brest. Le principal syndicat du secteur estime que l'agriculture est totalement absente de la campagne électorale.

Dans l'Yonne, c'est aussi le ressenti des exploitants comme Arnaud Rondeau cultivateur de céréales à Compigny (à la limite de la Seine et Marne).Selon lui, c'est au niveau européen que le prochain Président devra s'imposer:" la France ne s'exprime pas assez à Bruxelles. Il n' y a plus de français à la commission agricole. La France doit reprendre le chemin de Bruxelles. J'espère que l'Europe ne sera pas l’exutoire pendant les derniers jours de campagne."

Ils sont 900.000 aujourd'hui , ils étaient 3 millions il y a 50 ans.

Dans l'Yonne les exploitants viennent de vivre deux années difficiles dans l'élevage comme dans les céréales. Et leurs attentes sont claires. Beaucoup aimeraient avoir moins de charges et surtout moins de normes d'obligations administratives. D'autres redoutent de ne plus pouvoir vivre de leur travail comme Daniel Biai, éleveur de vaches et de moutons à Sainte Magnance, dans l'avallonnais:" on a des soucis pour la viande avec la grande distribution qui ne veut pas répercuter les prix correctement."

Daniel Biai éleveur

Pour d'autres encore, c'est le modèle agricole qu'il faut changer. Marc Thibault cultive des céréales en bio à Michery près de Sens et dénonce la pollution des sols par l'agriculture conventionnelle." On a de plus en plus de problèmes avec la qualité de l'eau."

Renaud Candelier

Emmanuel Macron a expliqué vouloir un plan Marshall pour moderniser l'agriculture. Marine Le Pen défend le modèle de l'agriculture "familiale". François Fillon veut redonner des marges bénéficiaires aux agriculteurs. Benoit Hamon souhaite sortir l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce et créer une exception "agriculturelle". Jean-Luc Mélenchon veut lui privilégier une transition de l'ensemble des exploitations vers l'agriculture écologique.