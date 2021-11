Les agriculteurs de la FNSEA 17 vont porter plainte après la destruction d'une retenue d'eau à Cram-Chaban

Les agriculteurs de la FNSEA17 annoncent qu'ils porteront plainte ce lundi après la destruction d'une retenue d'eau pour l'irrigation à Cram-Chaban samedi en fin de journée. Elle a été vidée par les militants d'un collectifs d'opposants (Bassines non Merci, Ligue de Protection des Oiseaux, Confédération Paysanne et Soulèvements de terre) lors d'une manifestation anti-bassine qui a rassemblé plus de 2 000 personnes samedi dans la commune voisine de Mauzé-sur-le-Mignon en Deux-Sèvres. Une action qualifiée de "saccage intolérable" par la présidente nationale de la FNSEA Christiane Lambert, dans un message publié sur Twitter.

Le syndicat agricole rend directement responsable de cette destruction "préméditée" les deux préfectures de Charente-Maritime et Deux-Sêvres qui n'ont pas assuré la sécurité des bien privés "et leur ministère de tutelle qui devra indemniser les victimes". Dans un communiqué publié dimanche soir, la FNSEA 17 constate "l'inadaptation du dispositif des forces de l'ordre incapables de s'opposer au mouvement de militants radicaux violents" malgré "force matériel anti-émeutes, hélicoptères et des centaines de gendarmes et CRS Mobilisés". Les opposants aux bassines ont entaillé la bâche qui retenait l'eau et sont repartis avec la pompe présente sur la bassine. Les agriculteurs de la FNSEA indiquent que cette retenue qualifiée "d'illégale" par les anti-bassine est "l'outil de travail de plusieurs agriculteurs irrigants".

Le ministre de l'agriculture apporte son soutien aux agriculteurs et aux forces de l'ordre.

Le ministre de l'agriculture, Julien de Normandie a condamné "avec la plus grande fermeté" les dégradations dans une réaction publiée sur son compte tweeter. Il apporte son soutien aux agriculteurs et aux forces de l'ordre (trois gendarmes ont été blessés dans des heurts avec les manifestants) tout comme le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin qui lui aussi à réagi sur Twitter.

Le ministre de l'Agriculture s'interroge également sur la présence d'un syndicat agricole, la Confédération Paysanne, dans le collectif d'opposant qui s'en est pris à la retenue d'eau à Cram-Chaban. "Un leader syndical ne peut pas appeler ou justifier une action illégale ; ce n'est pas acceptable dans une démocratie, et ne le sera jamais".

Nicolas Giraud, le porte parole de la Confédération Paysanne avait un peu plus tôt dans la journée toujours sur Twitter répondu aux condamnations des ministres que "l'eau est indispensable à la vie, à l'agriculture et doit être préservée et équitablement partagée entre agris. Cette action de démontage vise l'accaparement, la privatisation d'un commun à coups d'argent public pour un modèle dépassé." Le collectif d'opposant annonce qu'il continuera à démanteler des retenues d'eau tant que d'autres seront construites. Il se bat contre un projet de construction de 16 bassines autour de Mauzé-sur-le-Mignon.

L'ancien ministre Dominique Bussereau, et le Rassemblement National de Nouvelle Aquitaine condamnent également

Dominique Bussereau, ancien ministre de l'agriculture, et ancien président du Conseil Départemental de Charente-Maritime a exprimé sa "condamnation totale" sur twitter. Le Rassemblement National de Nouvelle Aquitaine, par la voix de sa présidente Evelyne Diaz s'interroge dans un communiqué "va-t-on attendre que l'extrême-gauche transforme nos réserves d'eau en ZAD avant d'agir ?".