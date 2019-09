Les agriculteurs de la FNSEA se mobilisent contre les zones sans pesticide

Côtes-d'Armor, France

Les agriculteurs de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs se mobilisent contre les zones de "non-traitement" de pesticides aux abords des habitations, voulues par le gouvernement. Avant une "mobilisation générale", dès le 22 octobre, ils cherchent à faire de l'information.

"Parler de distances, c'est inconcevables" - Didier Lucas, chambre d'agriculture des Côtes d'Armor

"On ne peut parler de distances, pour nous, c'est inconcevable", estime Didier Lucas, patron de la chambre d'agriculture Côtes d'Armor. "On met déjà en place des techniques depuis des années pour ne pas avoir de dérives. Nos voisins ne sont d'ailleurs pas touchés quand on traite. Si les plantes des voisins ne sont pas touchées, il n'y a pas de raison que les voisins eux soient touchés. Aujourd'hui tout ceci est très technique : on choisit la taille des gouttelettes, on prend en compte l'hygrométrie (le taux d'humidité), le vent, le moment de la journée où on traite..."

Mais comment être sûr que les traitements n'aillent pas dans la parcelle d'à-côté ? "Quand vous regardez les plantes en bord de champ, elles ne sont _pas impactées par les produits phytosanitaires_. Il est vrai que vu la médiatisation de ces produits, on ne peut pas continuer à traiter dans un champ quand le voisin prend son café sur la terrasse. Je pense qu'il faut privilégier les périodes nocturnes ou très tôt le matin. Et signer une charte de bonne pratique avec les voisins et les maires."

"Ça cristallise les tensions" - Didier Lucas, chambre d'agriculture des Côtes d'Armor

"Effectivement ça cristallise les tensions entre les néo-ruraux et les agriculteurs, il y a une méconnaissance. Les agriculteurs ont réduit déjà l'utilisation de produits. On ne le fait pas par plaisir, ça nous coûte de l'argent. Je pense qu'on en utilisera de moins en moins à l'avenir. La solution tout bio n'est pas viable et on _traite aussi dans le bio_, il y a aussi des pulvérisations. Ce qui compte c'est comment on traite, quand et avec quel matériel. Demain, le conventionnel sera de plus en plus proche du bio."

Didier Lucas revient aussi sur l'agri-bashing :"Aujourd'hui, on est attaqué sur le bien-être animal, sur les pesticides alors qu'on est reconnu comme l'agriculture la plus durable du monde."