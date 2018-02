Montbrison, France

Les agriculteurs s'inquiètent des négociations actuelles sur le Mercosur et le Ceta (des accords commerciaux entre l'Union Européenne et l'Amérique du sud pour le Mercosur, le Canada pour le Ceta). Ils craignent une éventuelle importation en Europe de 180 000 tonnes de viande en provenance du continent américain. Alors que la filière bovine française est déjà en difficulté. "On ne peut pas accepter que de la viande rentre comme ça c'est pas possible, s'alarme Maxime Brun, le président de la section bovine de la FDSEA de la Loire. Ça va forcément déstabiliser les marchés. C'est une concurrence totalement déloyale. Et on estime à 30 000 agriculteurs qui seraient en danger si ces accords sont signés en l'état. Et puis stop au double discours. On ne peut pas nous imposer toujours plus de normes et puis faire rentrer de la viande qui est produite n'importe comment : hormonée, aux antibiotiques à gogo... Au Canada ils utilisent 46 substances qui sont interdites en Europe. Au Brésil c'est encore pire : c'est 90 substances qui sont interdites en Europe."

Les agriculteurs attendent également que les promesses des Etats généraux sur l'alimentation concernant une meilleure rémunération des producteurs se traduisent en faits. "On a eu beaucoup d'espoir dans ces États-généraux de l'alimentation et dans un nouveau Président qu'on ne connaissait pas forcément et en qui on avait confiance, reconnait Rémi Jousserand, le président des jeune agriculteurs de la Loire. Aujourd'hui, on se rend compte que tout s'en va. Ce qu'il va se passer, c'est que si on ne voit rien sortir, on durcira le mouvement. On sera obligés". Enfin, les agriculteurs de la Loire se disent attentifs à la carte des zones défavorisés. La nouvelle carte est appelée à remplacer au 1er janvier 2019 la carte actuelle, qui date de 1976. Elle détermine notamment le versement d'indemnités pour aider certains territoires. La FDSEA de la Loire espère qu'aucune commune du département ne sera retirée des zones à soutenir.sur

La FDSEA et les JA organisent une nouvelle mobilisation mercredi prochain et réfléchissent déjà à l'accueil du Président de la République lors du prochain salon de l'agriculture