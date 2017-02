Les agriculteurs de la Somme font face à une"crise de sens"

Après deux années particulièrement difficiles, l'année 2017 ne s'annonce pas forcément meilleure pour les agriculteurs de la Somme. Ils sont plongés dans une crise aux aspects divers. C'est ce qui ressort de l'assemblée générale de la FDSEA de la Somme.

Où est l'agriculture dans le débat présidentiel ? Les agriculteurs se le demandent. Ils trouvent que les candidats n'en parlent pas suffisamment et se sentent oubliés dans la campagne. Pourtant les difficultés sont toujours bien présentes dans le secteur. L'année 2016 a même été particulièrement compliquée, insiste la FDSEA de la Somme qui tenait son assemblée générale ce vendredi à Amiens.

D'après le bilan de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de la Somme, l'an dernier, les exploitations du département ont chacune perdu en moyenne 45.000 euros. Françoise Crété, agricultrice en polyculture élevage-lait à Camps-en-Amiénois, et présidente de la FDSEA de la Somme l'assure : "là, il y a une crise".

"On a l'impression que tout est remis en cause" - Françoise Crété, présidente de la FDSEA de la Somme

Cette crise est d'abord "financière après deux années très difficiles, notamment en élevage". Mais cette crise est aussi une "crise de sens" d'après la présidente de la FDSEA de la Somme. "On est en mutation poursuit Françoise Crété. Ce qui était évident avant ne l'est plus. Avant, boire du lait et manger de la viande, c'était bon pour la santé. Aujourd'hui on a l'impression que tout est remis en cause".

A cela s'ajoute une difficulté à impliquer le consommateur dans le sauvetage de l'agriculture, toujours selon Françoise Crété. "On a du mal à faire comprendre à nos concitoyens que, sociologiquement, on ne pourra plus faire de l'agriculture comme avant, parce que traire tous les jours quand on a 25 ans et une famille, ça n'est plus dans l'air du temps. Or, nous avons l'impression de nous battre tout le temps, mais que la société ne veut pas comprendre l'enjeu de ce combat".