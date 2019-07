Les agriculteurs de la Somme se méfient des incendies pendant les moissons

Somme, France

Le départ de feu accidentel en plein champ, "on y pense et on le redoute" confie Bernard Mercier, agriculteur à Candas (Somme) et qui moissonne en ce moment dans le secteur de Saint-Léger-lès-Domart. Les moissons et les risques d'incendie sont quelque chose de courant et d'habituel pour les agriculteurs qui par définition moissonnent l'été mais la chaleur intense ajoute à ce stress de la saison.

Pour éviter les risques au maximum, avant la mise en route le matin, il vérifie et souffle dans les circuits de la moissonneuse pour "enlever les poussières, les morceaux de paille qui restent parce qu'avec la chaleur du moteur, de l'huile et un petit coup de vent ce la peut faire des étincelles".

Les cailloux qui font des silex

Cette opération, il peut la refaire dans la journée si le besoin s'en fait sentir. Mais ce que l'agriculteur craint aussi beaucoup ce sont les petits cailloux sur son chemin.

Le patin qui heurte un caillou peut provoquer une étincelle © Radio France - Bénédicte Robin

Quand le patin de la machine heurte un caillou "cela fait des étincelles et le temps qu'on s'en rende compte c'est trop tard" et les flammes se propage rapidement explique Bernard Mercier. En effet, même si la Somme n'est pas en vigilance particulière à la sécheresse, le fait est qu'il a fait très beau ces derniers jours, les sols sont très secs, la végétation aussi. C'est un bon présage pour la qualité du blé, mais encore faut-il éviter qu'il ne brûle.

20 interventions de pompiers en une journée

Pour la seule journée de mercredi, les pompiers de la Somme ont dû intervenir sur 20 départs de feu dans des champs ou sur des engins agricoles. 60 hommes ont été mobilisés toute la journée et en tout 30 hectares ont été perdus dans les flammes.

Dans le Nord de l'Oise, un agriculteur a été retrouvé mort mardi dans son tracteur, route de Luchy-Blicourt, au milieu de son champs ravagé par le feu.