Les agriculteurs de la Vienne dénoncent des comportements de plus en plus agressifs

Dans toute la France des agriculteurs se disent de plus en victimes d’insultes voire de coups et d’intrusions dans leurs exploitations en raison de leur profession. Le phénomène porte un nom : l’agribashing.

Poitiers, France

Associations, habitants, automobilistes, les comportements agressifs voire violents envers les agriculteurs seraient de plus en plus nombreux en France. Une situation dont la présidente de la FDSEA, Christiane Lambert, a fait part au ministre de l’Intérieur début septembre lors d’une réunion.

"Les gens sont mal informés" voilà comment certains agriculteurs de la Vienne expliquent les réactions parfois violentes de certaines personnes à leur égard. Ils racontent des scènes de plus en fréquentes : injures d’automobilistes pendant qu’ils passent des produits phytosanitaires dans leurs champs, doigts d’honneur ou cyclistes qui se bouchent le nez en les croisant en tracteurs. Des actes qui ne sont pas anodins pour ces professionnels. Dans la Vienne, aucune agression physique (quatre agriculteurs ont dénoncé des agressions depuis le début de l’année) n’est à déplorer selon la FDSEA, "mais, un jour, ça va mal finir", prédit Romain Martineau le président local du syndicat.

Pour l’exploitant céréalier, tout comme pour son homologue Sébastien, agriculteur et viticulteur dans le nord Vienne, le problème vient d’un manque d’informations, "les gens ne savent même pas ce qu’on fait ! Ni pourquoi on utilise des produits phytosanitaires". Car ils l’assurent, ils respectent la réglementation, évitent les épandages dans la journée ou en cas de vent et surtout, selon eux certains produits sont essentiels. "Je ne vendrai jamais de blé à la coopérative sans fongicide ! C’est hors de question, s’il est fusarié, c’est la mort, c’est un champignon mortel pour l’homme", s’exaspère Romain Martineau.

Intrusions en quête de transparence

Les militants écologistes et pour la défense des animaux ne l’entendent pas vraiment de cette oreille. L’une de ces associations, L214, a dénoncé plusieurs scandales en s’introduisant clandestinement dans des élevages pour filmer les conditions de vie des animaux. Alors, pour Gladys Asunta, coprésidente de l’association Libération animale 86 "ces intrusions sont légitimes, ne serait-ce que pour le consommateur et pour que toute la filière se remette en question".

Elle déplore aussi un manque de transparence des agriculteurs, qui "ne montrent pas tout, y compris pendant les journées portes ouvertes". Les agriculteurs et éleveurs eux se disent de plus en plus victimes d’attaques menées par des vegans mais aussi de multiples pressions notamment avec les accords de libre échange tels que le Ceta et le Mercosur. Ils appellent au dialogue et à l’apaisement.