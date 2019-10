Le maire de Poitiers, Alain Claeys lève son arrêté anti-pesticides

On risque fort d'assister à la même scène au sud de Poitiersce mardi que lors de la manifestation des agriculteurs en février 2016

Poitiers, France

Huit jours après avoir signé un arrêté interdisant l'usage de pesticides à moins de 150 mètres des habitations, Alain Claeys recule. Sitôt l'arrêté pris, la préfète de la Vienne Isabelle Dilhac l'avait déclaré illégal. "J'en prend acte", dit Alain Claeys sur France Bleu Poitou, "mais la conséquence, ajoute-t-il, est que l'Etat doit prendre ses responsabilités et agir rapidement pour la protection des populations". On ne peut pas selon le maire de Poitiers interdire aux collectivités en 2017, puis aux particuliers en 2019 d'utiliser ces produits et ne rien faire pour les autres.

Poitiers en état de siège mardi

Cette décision intervient en tout cas à la veille d'une manifestation des agriculteurs de la Vienne excédés d'être la cible d'une forme d'agribashing. Ils avaient déjà manifesté mercredi soir dernier. Ils vont mettre en place, dès 10 heures ce mardi 8 octobre, des barrages filtrants sur les ronds-points d'Auchan Poitiers-sud et de la Folie. Plusieurs dizaines d'agriculteurs vont venir de tout le département avec leurs tracteurs et leurs remorques. L'opération à l'appel de la FNSEA et des JA devrait se poursuivre jusqu'en début d'après-midi.

Les agriculteurs maintiennent leurs actions

Iront-ils ensuite comme initialement prévu devant la mairie de Poitiers ? La décision d'Alain Claeys de lever son arrêté semble avoir surpris les agriculteurs. Ils pourraient changer leur programme mais ils seront bien dans les rues de Poitiers ce mardi.

Notez enfin que pour vous aider à circuler dans et autour de Poitiers mardi, écoutez France Bleu Poitou : on fait la route ensemble ! La police nationale de la Vienne diffusera également des infos routes en direct sur son compte Facebook, des informations qui seront aussi relayées sur Waze.