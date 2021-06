Les agriculteurs de Moselle font leur promo en vidéos

Privés de Salon de l'Agriculture cette année à cause de l'épidémie de Covid-19, les agriculteurs mosellans lancent l'opération "l'agriculture s'invite chez vous" avec le Département de la Moselle. Une campagne en vidéos sur les réseaux sociaux, et avec des salons locaux prévus à la rentrée.

A cause de la pandémie de Covid-19, les agriculteurs de Moselle n'ont pas pu présenter leur travail et leur savoir-faire au Salon de l'Agriculture. Alors le Conseil départemental et la Chambre départementale d'agriculture ont décidé de combler ce manque en lançant une grande opération "L'agriculture s'invite chez vous."

Vidéos et mini-salons

Une campagne menée en deux temps. D'abord la diffusion sur les réseaux sociaux de huit vidéos tournées dans les fermes, les exploitations agricoles ou viticoles du département.

Puis à la rentrée de septembre, une série d'événements avec des mini salons de l'agriculture, des marchés de produits locaux et des animations culinaires. "Nous voulons montrer toute la diversité de notre monde agricole. Il faut que nous puissions aller voir nos consommateurs" explique Xavier Lerond, président de la Chambre d'agriculture de la Moselle, "ils nous manquent et je pense qu'on leur manque aussi."

Consolider le lien

Si les différentes périodes de confinement ont poussé les clients vers de nouveaux modes de consommation, privilégiant les circuits courts et le lien direct avec le producteur, cette relation doit être consolidée dans le temps assure Xavier Lerond qui prend l'exemple du drive fermier mis en place depuis un an par la CA et qui rencontre toujours autant de succès. "On a un vivier de jeunes agriculteurs qui sont prêts à répondre. Nous voulons initier de nouveaux producteurs, leur dire qu'ils peuvent s'installer pour faire du lait, des céréales, de la viande, et qu'ils peuvent en transformer un petit peu pour aller directement vers le consommateur."

