Des agriculteurs de Normandie s'inquiètent de la multiplication des comportements agressifs

Certains agriculteurs de Seine-Maritime s’alarment de la multiplication des insultes, coups de klaxon et gestes agressifs à leur encontre. Ces incivilités sont encore plus fréquentes en ce moment, en plein cœur de la moisson.

Le temps des moissons est arrivé en Normandie, et avec lui, celui de la multiplication des incivilités envers les agriculteurs. Les tracteurs, les moissonneuses et autres engins agricoles tournent à plein régime. Et cela ne plaît pas à tout le monde.

Les agriculteurs sont en effet confrontés à des comportements agressifs. Il y a, depuis longtemps, les coups de klaxon lorsque le tracteur n’avance pas assez vite sur les routes de campagne. Mais ces dernières années, les incivilités vont bien plus loin selon certains agriculteurs.

Ça dérive vraiment et il y a des agriculteurs qui commencent à avoir un peu peur de ce qu'ils vont voir ou retrouver dans leur champ ou de ce qu’il va leur arriver.

La situation se détériore année après année constate Justin Lemaître, secrétaire général des Jeunes agriculteurs de Seine-Maritime. "Ce sont surtout les riverains qui habitent à proximité des champs qui se plaignent de plus en plus du bruit, de la poussière, des odeurs, etc. et certains nous insultent, voire pire." Il donne alors des exemples inquiétants d’agriculteurs ayant découvert près de leurs champs des panneaux "merci pour la poussière" ou d'autres ayant retrouvé des barres de fer ou des pierres sur le sol, "mises là pour essayer de crever ou d’abîmer les machines", assure Justin Lemaître.

Pire, certains agriculteurs font remonter depuis quelques années des agressions physiques en raison de leur profession. Aucune pour l’instant en Seine-Maritime mais "ça dérive vraiment et il y a des agriculteurs qui commencent à avoir un peu peur de ce qu'ils vont voir ou retrouver dans leur champ ou de ce qu’il va leur arriver".

Des insultes et gestes d’humeur, Maxime, salarié agricole dans le Pays de Caux, en reçoit régulièrement. Surtout, il fait face quasiment tous les jours à un riverain particulièrement agressif : "Il vient nous voir, court après le tracteur ou se met devant le tracteur, nous insulte. C’est un anti-agriculteur je pense...", dit le jeune homme, désabusé.

Une méconnaissance du métier d’agriculteur

D’après Justin Lemaître, c’est le manque d'information et une méconnaissance du métier d'agriculteur qui entraîne ces comportements. Un métier qui est très dépendant de la météo et forcément, quand cette dernière est favorable à la moisson, le rythme s’intensifie. "Malheureusement, on doit travailler le jour et parfois la nuit, rappelle le secrétaire général des Jeunes agriculteurs de Seine-Maritime. Mais on comprend le voisinage donc on essaye de s'adapter en faisant les moissons près des habitations le jour et, dans la mesure du possible, plus loin la nuit pour essayer de ne pas déranger. Mais oui ça fait de la poussière, oui quand on épand du fumier il y a des odeurs. On en est conscients mais on n'a pas le choix, ça fait partie des inconvénients de la campagne et il faut qu'on arrive à le faire comprendre aux gens. Il y a peut-être beaucoup de communication à faire."

De nombreux agriculteurs et syndicats s’engagent donc dans cette voie en lançant des campagnes d'information et sont très actifs sur les réseaux sociaux pour se faire connaître et ainsi, essayer de faire baisser les tensions.