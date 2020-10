Les agriculteurs de Notre-Dame-des-Landes veulent revenir à "une situation normale"

Manifestation et opération symbolique de défrichage : ils étaient environ une cinquantaine d’agriculteurs avec plusieurs tracteurs, ce samedi matin, à Notre-Dame-des-Landes. Rassemblés à l'appel de l’Association pour le maintien des exploitations légales sur l’ancienne zone aéroportuaire (Amelaza). Ce qu'ils veulent, c'est que l'ex ZAD redevienne un espace agricole "normal", que les friches actuelles soient remises et état, et que le droit de chasse soit respecté. Mickaël Mary, le président de l'Amelaza, veut que le droit à l’installation soit préservé : "Aujourd’hui, on a des agriculteurs, sur notre territoire, qui ont envie de faire de la reconversion bio, des jeunes extérieurs à la zone, aussi, et qui ont envie de s’installer. Il est grand temps de leur faire de la place".

L'autre revendication, c’est le droit de chasse. Il existe, mais les manifestants expliquent que dans les faits, il est limité, pour éviter les conflits avec d’ex-zadistes restés sur place. D’après Mickaël Mary, il y aurait trop de sangliers dans le secteur, et ils causent des dégâts.

Les agriculteurs s'inquiètent aussi de négociations en cours entre l'Etat, le Conseil départemental et d'ex zadistes, qui auraient des projets. La prochaine réunion du comité de pilotage est prévue ce lundi à la préfecture de Loire-Atlantique.