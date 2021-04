Les agriculteurs du Centre-Val de Loire appelés à une grande mobilisation mardi prochain à Bourges

C'est l'heure de la mobilisation générale pour les agriculteurs. Après plusieurs rassemblements ces dernières semaines, la FNSEA Centre-Val de Loire annonce une grande mobilisation mardi prochain à Bourges. Les agriculteurs viendront de l'ensemble des départements de la région pour converger dès le matin Bourges où deux points de rendez-vous sont prévus à 12h : les ronds-points de l’autoroute, sortie A71 et de Fussy. Contacté par France Bleu Berry, un responsable de la FNSEA de la région estime qu'il devrait y avoir une centaine de tracteurs pour cette mobilisation régionale. Les convois devraient ensuite rejoindre le centre ville de Bourges et la place de l'Europe. Dans un communiqué, le syndicat précise que "le port du masque est obligatoire ainsi que le respect des distances de sécurité".

Des conditions à respecter pour recevoir les aides de la PAC

Avec cette mobilisation qui s'annonce importante, la FNSEA Centre-Val de Loire veut alerter le grand public sur "la casse agricole en cours et la faillite prévisible d’une grande partie des fermes de la région si aucune garantie n’est apportée en matière de niveau de soutien des financements PAC". La France doit présenter en juin prochain à la Commission Européenne, son plan stratégique national, sa vision de l'agriculture dans le cadre de la réforme de Politique Agricole Commune 2023, toujours en négociation à Bruxelles. Une réforme de la PAC qui sera marquée par des règles environnementales plus contraignantes et la mise en place d'éco-régime ou "éco-sheme", qui réserveraient une part des aides versées, aux agriculteurs les plus vertueux en matière de protection de l'environnement et de pratiques agricoles.

"On dénature l'esprit même de la Politique Agricole Commune"

Pour la FNSEA Centre-Val de Loire, la situation est très grave : "Au moins 70% des exploitations agricoles de la région se retrouvent exclues d’une partie des aides de la PAC 2023. Subventions vitales pour les agriculteurs, surtout au moment où les prix ne rémunèrent toujours pas". Florent Leprêtre, président du syndicat pour la région, enfonce le clou : "La France et son ministre de l’Agriculture ne doivent pas trahir leurs paysans. Les aides de la PAC, c’est la condition pour qu’un agriculteur puisse vivre de son travail. Selon nos dernières simulations, c’est de l’ordre de 70 à 100 euros par hectare que nous perdons avec cette réforme soit 52 millions de perte par an pour la ferme Centre-Val de Loire. Qui peut se permettre cela aujourd’hui ?! Faire 60h par semaine pour 800 euros par mois, c’est ça notre avenir !? C’est inacceptable".

Le syndicat rappelle par ailleurs que "les agriculteurs français sont engagés depuis des années dans des démarches vertueuses en faveur de l’environnement." Pour les paysans, on dénature l'esprit même de la Politique Agricole Commune, sans accompagner la profession : les agriculteurs de toute la région, le diront haut et fort ce mardi à Bourges.