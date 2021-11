Les agriculteurs du Berry s'inquiètent du prix de certains engrais qui a plus que triplé

C'est une hausse qui va peser lourd sur les agriculteurs de Berry : le prix de certains engrais a plus que triplé en un an. Le député de l'Indre Nicolas Forissier vient d'interpeller le gouvernement sur le sujet.

La facture finale sera salée pour les agriculteurs du Berry : le prix de certains engrais a plus que triplé en un an. À cela s'ajoute l'augmentation du coût du carburant, dont dépendent aussi fortement les exploitants agricoles, ou celui encore de la nourriture pour le bétail. Alerté par plusieurs agriculteurs, le député de l'Indre Nicolas Forissier vient d'interpeller directement le gouvernement, via une question écrite, mais aussi des courriers au ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

à lire aussi Les agriculteurs creusois à bout manifestent contre la hausse des charges

Le Berry particulièrement exposé

Le député de la deuxième circonscription de l'Indre tire la sonnette d'alarme : "C'est particulièrement pressant dans un territoire comme le nôtre, où il y a beaucoup d'exploitations de polycultures et d'élevages, des exploitations céréalières ou des grandes cultures qui n'ont pas forcément des rendements très élevés. Les terres sont moins bonnes, on est beaucoup en zones intermédiaires dans la région Centre, et notamment en Berry, et donc j'interpelle le gouvernement pour lui demander de réagir et quelles sont les mesures qu'il entend prendre" explique Nicolas Forissier.

Des prix qui explosent...

C'est notamment en rendant visite à Éric Dutrait, agriculteur installé à Cuzion (Indre) que le député a été alerté. Cet exploitant agricole possède 180 hectares en polyculture, et fait également de l'élevage. Il vient de faire ses comptes, et les chiffres sont alarmants : "Si on prend l'engrais lambda qu'on utilise le plus, l'ammonitrate 33,5%, il y a un an jour pour jour elle était à 288 euros la tonne, aujourd'hui on arrive à 810 euros" déplore Éric Dutrait. L'agriculteur a fait des simulations en prenant comme modèle l'année dernière : il calcule un surcoût de 282 euros par hectare de culture de blé ou d'une autre céréale.

Pourquoi alors ne pas se passer purement et simplement d'engrais ? Éric Dutrait estime que les rendements ne seraient pas assez élevés, et toujours selon lui, il n'y aurait pas de demande suffisante pour passer la totalité des cultures en bio. L'agriculteur estime que la clientèle sur ce type de produits n'est pas suffisante pour une conversion d'envergure de la part des agriculteurs.

... et une pénurie qui se profile

Au-delà de la facture qui flambe pour les agriculteurs, c'est aussi les stocks disponibles qui se raréfient. Ainsi certains pourraient se retrouver sans rien le Printemps prochain, au moment de l'épandage. "La matière première pour la fabrication d'engrais azotés c'est le gaz. Il n'aura échappé à personne que le prix du gaz a été multiplié par quatre. Ce qui fait que certains fabricants européens se dit 'on ralentit', voire même 'on arrête", explique Claude Malou, agriculteur dans le secteur d'Issoudun, mais aussi représentant de la section production végétale dans l'Indre au sein de la FDSEA.

Le prix des engrais azotés a plus que triplé © Radio France - Clémence Fulleda

Le gouvernement appelé à la rescousse

Pour venir en aide aux agriculteurs, le député de l'Indre Nicolas Forissier estime qu'il faut mettre en place des mesures d'urgence. "Ca peut se faire par des baisses de charges temporaires, des prises en charge complémentaires par rapport au prix moyen habituel. Enfin bon, il faut absolument que le gouvernement réagisse, car je pense que l'on va vers une crise très très difficile si on ne trouve pas des solutions de court-terme pour aider les exploitants agricoles à faire face à cette brusque explosion du coût des intrants dans leur exploitation" plaide l'élu.