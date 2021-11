Les agriculteurs du canton de Wasselonne posent nus pour un calendrier

Pour attirer l'attention sur leurs métiers et valoriser les productions agricoles de la région, les Jeunes Agriculteurs de Wasselonne ont posé nu pour un calendrier, tiré à 2000 exemplaires. Son nom : "Le bon, la brut et le paysan."

Appelez les "Les dieux des champs" ! A l'image des rugbymen, qui posent chaque année nu pour les "Dieux du Stade", les Jeunes Agriculteurs du canton de Wasselonne ont eux aussi été photographiés dans leur plus simple appareil dans le cadre d'un calendrier. L'objectif : rester en contact avec la population et valoriser les métiers agricoles de la région.

Nus dans les vignes, et dans les champs de tournesol

Le projet est né d'un verre après un concours agricole. "L'idée c'était de représenter l'ensemble du savoir-faire agricole alsacien : la vigne, les fruits, les céréales ... J'ai demandé à l'ensemble des membres de l'association, et 14 ont répondu présents" rigole Mathieu Beller, le président des Jeunes Agriculteurs du canton de Wasselonne.

La Une du calendrier, le reste est à découvrir en couleur dans ses pages - Photo Fend

Un premier opus avait déjà été publié en 2005 par leurs prédécesseurs. S'ils ont décidé de les imiter cette année, c'est aussi pour garder le contact avec la population.

"On a l'habitude d'organiser des rencontres avec la population, des fêtes ... Comme ça été plus compliqué cette année avec les règles sanitaires, ça nous permet de conserver un lien avec la population", explique Jérémie Fritsch, le "Monsieur décembre" du calendrier. En tant que vigneron, il a posé assis sur un fût, un verre de rouge à la main.

Quand on voit le résultat, on se dit : ah ouais, quand même

Comme lui, tous ont été photographiés sur leur lieu de travail, dénudés, en action et dans un beau décor. Mathieu Beller figure à la page du mois de mai du calendrier, "dans la carrière viticole de Wolxheim, avec la falaise en arrière-plan".

Il se tient debout face aux vignes avec une binette et ... les fesses à l'air. "Au moment où on prend la photo on n'y pense pas vraiment. Et puis quand voit le résultat dans le calendrier, on se dit : ah ouais quand même !"

Le calendrier est actuellement disponible dans plusieurs bureaux de tabac du canton de Wasselonne. Une vente a lieu ce samedi 23 octobre 2021 devant le supermarché de la ville. Le prix : 10 euros. Et s'il y a rupture de stock, "on peut facilement en tirer d'autres" assure Mathieu Beller.