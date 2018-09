C'est le nouveau fléau redouté des agriculteurs, plusieurs départements d'Occitanie (Gers, Ariège, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Gard) sont touchés par l'invasion de l'ambroisie. Cette plante qui nous vient d'Amérique du Nord est hautement allergène, et elle se propage très rapidement. Elle colonise les cultures comme le tournesol, et peut littéralement étouffer une parcelle.

Une ambroisie peut produire 3 000 graines, potentiellement capables de donner 3 000 nouveaux plants. Pour éviter cette dissémination, il faut agir dès l'apparition de la plante, et procéder à un arrachage.

Dans ses champs de tournesol, Laurent Dulau agriculteur à Plieux près de Lectoure tente de lutter contre l'envahisseur.

ça devient de plus en plus compliqué, si on se laisse dépasser par l’ambroisie, on ne récolte rien. On lutte par des méthodes mécaniques par le travail du sol, on décale les dates de semis, on arrache l’herbe. On limite la propagation car si on ne fait rien, on se retrouve avec un champs avec rien que de l’ambroisie.