Les agriculteurs du Loiret tirent la sonnette d'alarme face à l'augmentation des prix de l'énergie

La FNSEA réunissait ce lundi différents responsables des filières agricoles à Outarville dans le Loiret pour faire un point sur la situation notamment face à la hausse des charges pour les exploitations. Et c'est en particulier l'énergie qui préoccupe les agriculteurs. La rencontre avait lieu ce lundi chez un producteur et grossiste de pommes de terre, Pierre Coisnon. Le dirigeant de l'entreprise "Les 3 Laboureurs" doit conserver sa récolte dans d'énormes frigos et sa facture d'électricité de sa société va exploser dans les mois à venir. "En 2021, nous avons payé 320.000 euros d'électricité, en 2022, ce sera entre 500.000 et 520.000 euros et la prévision pour 2023 c'est entre 1,5 et 1,8 million d'euros voir deux millions en fonction des prix de l'énergie".

Des incertitudes pesantes

Tour à tour, les responsables des différentes filières prennent la parole avec toujours les mêmes inquiétudes. Le risque de devoir stopper des productions car elles ne sont plus du tout rentables, "tous nos cuiseurs nous disent que la part du gaz dans leur chiffre d'affaires va passer de 3% à 10% au 1er janvier. Derrière ce chiffre inquiétant, il y a la menace de la suppression de 300 emplois" assure Jérôme Masson, responsable de la section légumes de la FNSEA qui redoute un coup dur pour la filière betterave rouge dont la moitié de la production française vient de la région Centre.

Les réprésentants des filières agricoles réunis à Outarville © Radio France - Vincent Giraldo

Pour Jean-Marie Fortin, le président de la Chambre d'agriculture du Loiret, c'est justement le manque de vision à long terme qui est très inquiétant, une forme d'incertitude qui devient même insupportable. Les agriculteurs réclament des aides supplémentaires de l'Etat. Par ailleurs, des hausses conséquentes des prix à la vente des produits sont envisagées.