Les agriculteurs du Loiret vigilants face à la sécheresse qui se profile

Le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 30° cette semaine en Centre-Val-de-Loire. Si certains se réjouissent de pouvoir ressortir les t-shirts et les tongs, d'autres s'inquiètent des possibles conséquences. Les agriculteurs du Loiret craignent la sécheresse. À l'est du département, des restrictions sur l'usage de l'eau ont déjà été prises de manière très localisées, dans la zone du Trézée-Ousson, et du Milleron. Elles ne concernent pour le moment que les particuliers, mais évidement les producteurs redoutent d'être eux aussi concernés plus tard dans l'année.

Choisir d'arroser telle ou telle culture

Un certain nombre d'agriculteurs fait déjà le choix de privilégier l'arrosage de certaines cultures par rapport à d'autres, pour économiser au maximum les ressources. D'autant que pour le moment, il n'y a pas de pluie prévue avant la fin du mois. À Saint-Cyr-en-Val, au sud d'Orléans, Vincent Dumuis fait le choix d'arroser uniquement ses productions maraîchères. Cet agriculteur en bio produit également des céréales (une quarantaine d'hectares), mais il a tranché : "On a la chance de pouvoir irriguer, on le fait, mais avec parcimonie. Moi personnellement je n'arrose que les légumes (...) parce que c'est 80% de notre revenu" détaille ce producteur, très soucieux de ne pas consommer trop d'eau.

Une situation inquiétante

Si les prévisions météorologiques se confirment, et s'il ne pleut pas ces prochains temps, la situation risque de devenir inquiétante estime Olivier Parou, céréalier à Huêtre, près de Gidy, membre de la FDSEA, et représentant des syndicat des irrigants du Loiret. "Ca fait cinq mois qu'il a très peu plu, à la mi-mai, les sols ont déjà très peu d'eau (...) une situation comme celle-ci, si elle perdure, ca va être une catastrophe pour beaucoup d'agriculteurs. On va perdre énormément en rendement. Déjà que l'on a une situation énormément tendue au niveau international, je ne vois pas comment on peut répondre à l'attente des gens". Olivier Parou fait précisément référence au prix du blé qui a doublé, conséquence notamment de la guerre en Ukraine. Il souligne également les charges, qui augmentent : le prix des engrais a par exemple quadruplé. En cas de sécheresse, "le blé on peut perdre 30% de rendement (...) pour les cultures d'été, plus de 50% de rendement" détaille le céréalier.

Olivier Parou reste toutefois prudent, la situation peut encore évoluer : "Aujourd'hui ils annoncent tous la sécheresse. L'an dernier ils l'ont annoncé on ne l'a pas eu. Donc je ne souhaite qu'une chose, c'est que cette année les météorologues se trompent, et qu'il va se mettre à pleuvoir". L'agriculteur plaide pour la création de retenues d'eau, afin de pouvoir puiser dedans lorsqu'il fait sec. Des initiatives qui font souvent polémiques en France, car elles sont critiquées sur le plan écologique.