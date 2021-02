La crise du Covid 19, "renforce la croissance de l'agriculture biologique" selon le président de la FNAB

Pour sa journée spéciale agriculture ce mercredi 17 février, Guillaume Riou agriculteur bio dans les Deux-Sèvres et président de la fédération nationale de l'agriculture biologique revient sur l'explosion du nombre de d'exploitants convertis dans le Poitou et en France.

L'agriculture biologique séduit de plus en plus d'exploitants. Aujourd'hui, 10% des agriculteurs se sont convertis au bio. L'objectif à la fin du mandat présidentiel, c'est d'atteindre les 15%. Si la demande des consommateurs est de plus en plus importantes depuis le début de la pandémie, de nombreux agriculteurs soulignent aussi les difficultés se passer au bio.

Nous avons une hausse de 15% des surfaces cultivées en bio par an en moyenne sur la grande région Nouvelle Aquitaine

Ils sont déjà près de 50.000 à avoir franchi le pas dont Guillaume Riou, poly-culteur et éleveur bio dans les Deux-Sèvres mais aussi président de la fédération nationale de l'agriculture biologique. Il était l'invité de la journée spéciale de France Bleu Poitou. "Nous avons une hausse de 15% des surfaces cultivées en bio par an en moyenne sur la grande région Nouvelle Aquitaine et c'est tout à fait vrai aussi dans le Poitou. Cela représente dans les Deux Sèvres et la Vienne plus de 500 agriculteurs bio sont installés dans chaque département", explique l'agriculteur. Il pense que l'objectif d'atteindre 15% de surface agricoles cultivées en bio n'est pas atteignable avant 2022, "il faudra amplifier encore l'effort dans la politique de la future Politique Agricole Commune", juge-t-il.

Aider les agriculteurs "à franchir le pas"

Beaucoup d'agriculteurs affirment qu'il est difficile de se convertir au bio, que la transition est longue et qu'il est compliqué d'obtenir la certification. "Il faut les aider à franchir le pas", selon Guillaume Riou. "Aujourd'hui il y a tout un tissu économique sur toutes les productions : lait, viande, œufs mais aussi grande culture. Il y a une grande aspiration autour du maraichage, du circuit court."

Selon lui, le bio en France représente 12 milliards d'euros de chiffre d'affaire et "les perspectives nous annoncent plutôt 20 milliards d'ici cinq ans donc il y a des fortes croissances et une grande attente." Il remarque toutefois, "des freins d'ordre psychologique : on a arrêté de mettre des pesticides, des engrais de synthèse et c'est compliqué quand on est dans une famille où on a ce type de pratiques depuis plusieurs générations (...) c'est renoncer à un productivisme qui cours toujours en avant", remarque l'agriculteur. Il assure que produire en bio ne revient pas plus cher. "On est mieux rémunéré et on a moins de frais", assure Guillaume Riou.

"50% de bio à l'horion 2050"

Tous les agriculteurs seront-ils bientôt en bio ? En tous cas pour le président de la FNAB, "les projections permettent d'arriver à 50% de bio à l'horizon et 20 à 30% à l'horizon 2030. On peut y arriver, le marché peut l'absorber et l'attente citoyenne est tout à fait présente."

L'agriculture biologique a notamment beaucoup de succès depuis le début de la crise sanitaire du Covid 19. Selon Guillaume Riou, à chaque crise de ce genre "cela renforce la croissance de l'agriculture biologique (...) consommer bio c'est protéger sa santé."