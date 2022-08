Les agriculteurs du Poitou en vacances grâce au service de remplacement

Les agriculteurs aussi ont le droit de prendre des vacances, eux qui ne comptent pas leurs heures. Mais partir, même quelques jours, n'est jamais simple. C'est là que le service de remplacement intervient. Il existe dans chaque Chambre d'agriculture dans départements. Dans les Deux-Sèvres, le service est particulièrement sollicité en juillet et en août. Ils font appel à 80 CDD pour répondre aux besoins des agriculteurs du département. Parmi eux, de très jeunes agriculteurs et agricultrices.

Le maître mot : la polyvalence

7h30, Gwénaëlle est dans la salle de traite mais elle a eu un peu de mal à ramener les 58 vaches ce matin : "Généralement, les prim'holsteins, il faut les pousser un petit peu pour qu'elles avancent." Surtout que c'est la première fois que ces vaches font la rencontre de la jeune femme : "Il faut gagner leur confiance, ça ira mieux au fil du temps".

Pour la jeune agricultrice, ce n'est pas toujours simple de faire avancer les 58 vaches de l'exploitation. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Dans sa combinaison bleue "Service de remplacement 79", elle tente de rassurer les vaches qui ont un peu de mal à avancer. A 22 ans, elle vient de finir ses études, un BTS production animale à Bressuire dans les Deux-Sèvres. Elle explique que ce n'est jamais simple de débarquer dans une ferme qu'elle ne connaît pas : "Le métier est le même mais chaque agriculteur a sa méthode et son fonctionnement, complètement différents les uns des autres. Il faut vraiment s'adapter à toutes les situations et à chaque exploitation."

Les vaches font la rencontre de Gwenaëlle pour la première fois. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Sans oublier qu'à chaque fois, les remplaçants ont les mêmes responsabilités que l'agriculteur. Florent Geay est le responsable du service de remplacement de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres : "Il y a des enjeux économiques derrière : si on fait une erreur quand on est trait du lait, s'il y a une erreur, il peut avoir des antibiotiques dedans et il peut être refusé par la laiterie. Les enjeux sont importants."

Florent Geay explique d'ailleurs qu'il n'a pas eu de difficultés à pourvoir les 80 CDD contrairement à d'autres secteurs qui peinent à trouver de la main d'œuvre : "On a un réseau assez important puisque le service de remplacement est sur le terrain en permanence. On fait des promotions dans les lycées agricoles. On fait aussi appel au voisin du voisin, le fils du voisin, la personne qui connaît l'exploitation, qui peut venir aider plutôt que de le faire de manière non déclarée."

Pour Gwenaëlle, le service de remplacement lui convient parfaitement pour l'instant, pour "essayer plein de choses" dit-elle, avant de pourquoi pas avoir sa propre exploitation.