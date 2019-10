Les agriculteurs en colère sur les routes de Champagne-Ardenne ce mardi

Champagne-Ardenne, France

" France, veux tu encore de tes paysans ? " C'est le nom de l’opération menée aujourd'hui à l'appel de la FNSEA. Une mobilisation nationale pour dénoncer l'agribashing. Les agriculteurs dénoncent un manque de considération du métier, entre les zones de non-traitement de pesticides, les dégradations par les anti-spécistes et les traités de libre-échange. La profession semble s’essouffler. Elle attend une réponse appropriée de la part du gouvernement.

Des perturbations à prévoir à partir de 10h

Dans la Marne, les agriculteurs se réuniront à 10 heures en six points autour de Chalons-en-Champagne : les Grandes Loges, Saint-Etienne-au-Temple, la Grande Romanie, Germinon, Moncetz-Longevas et Nuisement-sur-Coole. Ils convergeront ensuite, en tracteur, vers la préfecture, pour une arrivée prévue vers 11h. Des ralentissements sont donc à prévoir autour de la rue Carnot. A 13 heures, la FDSEA distribuera des pommes et des autocollants aux automobilistes à Porte Sainte-Croix. Dans les Ardennes, des barrages filtrants seront mis en place à hauteur de l'aire de Woinic sur l'A34 et au Piquet, au nord de Charleville-Mézières. Une centaine d'agriculteurs sont attendus dans les Ardennes.