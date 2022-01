Les agriculteurs en colère manifestent lundi matin dans les rues de Nîmes

Ce lundi 31 janvier, attendez-vous à croiser sur votre route, dans les rues de Nîmes, des agriculteurs en colère. Ils se retrouvent à 8 heures du matin au Mas des Agriculteurs, avant de circuler en ville avec tracteurs et voitures pour un trajet qui devrait se terminer avenue Feuchères devant la préfecture. L'appel à manifester est lancé par la FDSEA Gard, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Ils dénoncent la politique agricole du gouvernement.

"Il faut conserver la surface agricole dans notre département, en viticulture, en arboriculture, en maraîchage, en élevage, en grandes cultures…. On mange tous du pain, on boit du vin, on mange tous de la viande (ou presque ) des fruits, des légumes, du riz. Alors conservons notre surface agricole et soutenons nos agriculteurs" FDSEA Gard

Leurs quatre principales revendications : les ZNT, zones sans traitement ; la sur-administration ; la hausse continue des charges et enfin les lenteurs de l'Etat pour la réponse au gel massif de l'année dernière.

Le bilan, par exemple, sur la question du gel, selon la FDSEA : pour la France, cela représente 164 millions d'euros versés sur le milliard promis par l'Etat. Dans le Gard : 14 millions versés pour 250 millions de pertes. 30% de la surface agricole du Gard a été gelée, vitrifiée, disent même les agriculteurs, vitrifiée par l'extension des ZNT. Les ZNT, les zones non traitement, sont des endroits où il est interdit d'épandre des engrais qu'ils soient naturels ou chimiques et d'épandre des produits phytosanitaires qu'ils soient chimiques ou autorisés en agriculture biologique. Cette zone sans traitement, c'est une bande de 10 à 50 mètres le long des cours d'eau ou le long des habitations. Le problème dénonce Pierre Jauffret, président des vignerons indépendants du Gard, c'est que les critères ont changé et qu'une partie du Gard va se retrouver incultivable.

Le paysan travaille dans ses champs ou auprès de ses animaux et un peu dans son bureau. Mais -et c'est une des causes et des revendications de la manifestation- il travaille désormais de plus en plus dans son bureau, à remplir des dossiers. "On est sur-administrés", dénoncent-ils à l'exemple d'Anthony Bafoil, le président de la fédération des caves coopératives du Gard