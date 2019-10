CARTE - Les agriculteurs en colère se mobilisent en Moselle

Moselle, France

"Il est temps de demander à la France si elle souhaite encore de ses paysans sur son territoire." La conclusion de l'appel à la mobilisation de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs de Moselle traduit bien le sentiment ressenti actuellement dans de nombreuses exploitation : la sensation d'être mal-aimés et déconsidérés.

"Climat de déconsidération"

Car en plus des revendications habituelles de la profession (CETA, conséquences de la sécheresse, charges sociales et environnementales trop élevées, retraites trop basses), les agriculteurs s'inquiètent d'une fracture avec d'une partie de la population. "Les femmes et les hommes qui travaillent dans leurs élevages et dans leurs champs n’en peuvent plus du climat de déconsidération de leur métier."

C'est pour cela qu'ils répondront à l'action nationale lancée pour ce mardi 8 octobre. Ils ont décidé d'installer des barrages filtrants sur des rond-points aux entrées de Metz, Thionville, Saint-Avold et Sarrebourg, de 11h à 14h.

à lire aussi CARTE - Agriculteurs en colère : blocages de routes et manifestations mardi 8 octobre dans le Grand Est

A chaque rassemblement, une quarantaine d'agriculteurs installeront leurs tracteurs pour distribuer des tracts et des produits locaux aux automobilistes. Pas de blocages ni d'opérations escargots aux heures les plus chargées de la journée. Le but de cette journée est avant tout d'informer et de sensibiliser. Avant peut-être, de passer à la vitesse supérieure.