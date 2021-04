Des agriculteurs en opération escargot ce vendredi sur le périphérique de Caen

Attention aux ralentissements si vous empruntez le périphérique de Caen ce vendredi en milieu de matinée. Vous y croiserez sans doutes des tracteurs puisqu'à l'appel de la FNSEA, leur principal syndicat, des agriculteurs circuleront avec leurs machine sur le périphérique, à partir de 10h. "Il n'est pas question de bloquer, mais de se rendre visible", explique Xavier Hay, le président de la FDSEA dans le Calvados. Concrètement, les tracteurs devraient faire deux fois le tour du périph, avant d'entrer dans le centre-ville pour un rassemblement cours du Général Koenig dans le quartier de la prairie, avant une dispersion aux alentours de 13h. "Ce sera plutôt une opération escargot concentrée sur la file de droite, les automobilistes pourront nous dépasser", assure Xavier Hay.

Mobilisation contre la réforme de la PAC

L'objet de cette mobilisation nationale relayée localement, c'est la réforme de la PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne. La FNSEA pointe du doigt la réduction des aides liée à ce projet de réforme : pour 2023, les Etats membres de l'Union se sont mis d'accord pour conditionner les aides à des normes environnementales plus contraignantes. "On veut bien faire des efforts, notamment par rapport à l'environnement, mettre en place des pratiques plus vertueuses, mais ça ne doit pas être au détriment de nos revenus", estime le président de la FDSEA dans le Calvados. "Actuellement en moyenne, une ferme dans le Calvados touche 250 euros d'aide de la PAC par hectare. Là, on pourrait nous enlever 60 à 70 euros par hectare" assure Xavier Hay.