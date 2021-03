Les agriculteurs et leurs tracteurs convergent sur Clermont ce jeudi

Ce n'est pas la première fois que la place de Jaude sera envahie par les tracteurs, mais cela reste toujours aussi impressionnant. 500 tracteurs et 2 à 3.000 manifestants sont attendus ce jeudi, pas seulement des auvergnats mais également des agriculteurs de tout le Massif Central. La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs demandent toujours de modifier la loi Egalim, pour de meilleurs prix agricoles, ainsi qu'une réforme de la PAC qui permette de maintenir une agriculture sur le territoire.

Deux grands convois de tracteurs sont attendus ce jeudi. Le premier regroupe les agriculteurs de Haute-Loire et du Cantal. Départ de Massiac à 7 heures pour les cantaliens. Ils seront rejoints par leurs collègues de Haute-Loire à Lempdes-sur-Allagnon vers 8 heures. Le convoi empruntera l'A75, en récupérant à Issoire les tracteurs venus du sud du Puy-de-Dôme. Regroupement à 10H30 sur le parking du Zénith avant de partir vers Jaude.

Des convois de tracteurs sur les autoroutes

Le second convoi vient de l'Allier. Départ à 8 heures de Montmarault, passage à Gannat à 9 heures avant d'emprunter l'A71 à partir du péage de Combronde vers 10 heures. Là aussi, regroupement avec les puydômois à la barrière de péage de Gerzat avant de prendre la direction de la place de Jaude. Deux autres convois, moins importants, sont prévus au départ de Lanobre (7H45) avec passage à Orcines et enfin de Thiers à 8H45 en passant par l'A89.

Les agriculteurs viendront aussi en bus, en particulier ceux d'autres départements que les départements auvergnats. Il y aura par exemple sept bus de l'Aveyron, un du Gard (départ de Nîmes à 5 heures) et de la Corrèze, deux de la Creuse. Pour le Cantal, deux bus sont organisés. Ils partiront à 7 heures d'Aurillac, le premier via Salers et Mauriac, le second via Murat et Massiac. Enfin de nombreux agriculteurs se sont organisés en covoiturage. Ils ont tous rendez-vous à 10H30 place du 1er mai pour se rendre en cortège jusqu'au centre de Clermont.

Le rassemblement doit débuter à 11 heures place de Jaude et se terminer vers 15H30-16H. Avant la même transhumance que le matin, cette fois dans le sens inverse. La circulation sera donc très difficile sur les grands axes auvergnats et encore plus à Clermont-Ferrand, à éviter ce jeudi.