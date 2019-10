Les agriculteurs gardois comme partout en France dans la rue ce mardi

Les agriculteurs gardois comme tous leurs homologues en France dans la rue ce mardi. Un slogan, "France veux-tu encore de tes paysans". Chez nous, à l'appel des jeunes agriculteurs et de la FDSEA, ils sont appelés à se rassembler devant le mas de l'agriculture de Nîmes.

Les agriculteurs du Gard et de toute la France se mobilisent ce mardi matin devant le mas de l'agriculture à Nîmes avant de se rendre en convoi devant plusieurs administrations pour faire entendre leur colère. Un slogan, "France, veux-tu encore de tes paysans". Une mobilisation nationale à l'appel des syndicats agricoles, jeunes agriculteurs et FNSEA. Une mobilisation, disent-ils qui sonne "comme un premier avertissement".

Tous les agriculteurs de France dans la rue pour se faire entendre des institutions

Des paysans gardois et d'ailleurs qui estiment "qu'aucune autre profession est à ce point déconsidérée". "qu'aucun secteur économique ne supporterai ce qu'ils subissent aujourd'hui". Alors que selon les deux organisations syndicales le Gard cumule, gel, grêle, sécheresse, incendie, la profession doit aussi compter avec l'agribashing, les attaques contre l'agriculture et les agriculteurs.

A événements exceptionnels, soutien exceptionnel ?

A événements exceptionnels devraient correspondre des soutiens à la hauteur, pointent du doigt Jeunes agriculteurs gardois et Fdsea 30. "Aux demandes d'allégements de charges sociales, fiscales et bancaires" disent-ils "l'état nous dit : aidez-vous et le ciel vous aidera".