Les agriculteurs girondins veulent organiser eux aussi des actions coup de poing

Bordeaux, France

Le secrétaire général de la FDSEA 33 fait un portrait sombre de l'agriculture en Gironde. Les agriculteurs sont à bout : ils ont de plus en plus de mal à vivre de leur métier, et certains en viennent à abandonner faute de prix suffisamment rémunérateur. C'est le cas partout en France. Un mal aise qui s'est exprimé par des blocages à Paris ou à Toulouse. Serge Bergeon promet des actions coup de poing également en Gironde pour rappeler la mission des agriculteurs : "notre métier c'est de produire pour nourrir, pas pour polluer" souligne le secrétaire général de la FDSEA 33