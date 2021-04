Les agriculteurs haut-garonnais menacés par l'urbanisation des terres agricoles

Les agriculteurs ont manifesté ce jeudi à Toulouse pour la diminution de leurs primes de la PAC (Politique Agricole Commune). Mais ce n'est pas leur seul et unique combat. Ils sont notamment confrontés à l’urbanisme et à la transformation des terres agricoles.

Les terrains aux alentours de Toulouse sont de plus en plus achetés pour construire.

La manifestation des agriculteurs ce jeudi à Toulouse soulève plusieurs problématiques. Notamment celle de l'artificialisation des terres agricoles. En Occitanie, la région est confrontée à l'urbanisation progressive avec le développement de l’habitat et les espaces de loisirs. La Haute-Garonne est le département d'Occitanie le plus concerné par la transformation des terres agricoles. Le périurbain toulousain ne cesse de grandir et la ville gagne du terrain sur la campagne.

La FNSEA 31 craint une fermeture massive des fermes

La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles de Haute-Garonne n'a pas fini de s'inquiéter. Baisse des revenus, contraintes sanitaires et biologiques, les agriculteurs voient désormais la ville gagner du terrain. La vice-présidente de la FNSEA 31 Laure Serres ne garantie pas un avenir radieux à l'agriculture haut-garonnaise si rien ne bouge : "L'urbanisation, c'est un problème récurrent. Dans le centre-ville, il n'y a plus d'exploitation et dans le Grand Toulouse, ça se raréfie. On se fait manger petit à petit. J'ai peur pour les jeunes agriculteurs, peur pour le métier et la qualité des produits" fustige la vice-présidente.

Des terrains non-exploités dans la périphérie de Toulouse

Alors même si la ville gagne du terrain, il existe encore des terres dans le pourtour toulousain et donc, des possibilités d'accueillir des agriculteurs à proximité du centre-ville de Toulouse. Des terres sont recensées par l'AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne). Une association qui établit un lien direct entre un exploitant agricole et des consommateurs. Michel Dunard, ancien producteur de légumes à la retraite et membre de l'association estime qu'on peut remédier à cette urbanisation : "Il y a encore des terres vacantes à dix minutes du centre-ville. Regardez à Balma par exemple, 50% des terres sont non-construites et potentiellement agricoles. On doit les accueillir pour redonner à notre périphérie toulousaine un rôle de production nourricière" affirme Michel.

En moyenne sur la région, 20 % des surfaces vendues chaque année sont destinées à l’artificialisation ou aux maisons à la campagne et espaces de loisir.