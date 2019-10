Les agriculteurs manchois en ont "marre d'être traités comme des voyous"

Les agriculteurs font exploser leur colère ce mardi. Des actions sont menées sur les routes et les rond-points contre l'agribashing, ce dénigrement du monde paysan. "On est tout le temps sur le banc des accusés", souligne le secrétaire général adjoint de la FDSEA 50.

Manche, France

Le ras le bol des paysans dénigrés, montrés du doigt, victimes selon eux d’une société qui les juge responsables de la pollution de l’air, des sols, de la malbouffe, de maltraitance animale. La FDSEA et les Jeunes agriculteurs mènent ce mardi une action "France, veux-tu encore de tes paysans ?". Au menu : des blocages de routes notamment. Une manière de dénoncer les zones de non-épandage et les accords commerciaux entre l'Europe et le Canada. Sylvain Leménorel, secrétaire général adjoint de la FDSEA de la Manche, était l'invité de France Bleu Cotentin ce mardi pour en parler.

Les agriculteurs sont mobilisés un peu partout en France, et notamment dans la Manche. Quelle est la situation ?

Les jeunes agriculteurs ont mené des opérations de blocage cette nuit. Un barrage filtrant est organisé au rond-point de l'A84 à Guilberville, près de Saint-Lô. On distribue des tracts et des produits laitiers. Il est surtout question d'informer les gens sur notre situation.

Que voulez-vous leur dire ?

Quand on voit tout ce qui circule dans les médias, on s'aperçoit qu'on est tout le temps sur le banc des accusés. C'est le cas pour les zones de non-traitement, alors que tous les produits qu'on utilise sont agréés. Tous les agriculteurs ont une formation pour utiliser ces produits phytosanitaires. La France est un des pays qui utilise le moins de pesticides à l'hectare. On en a marre d'être traités comme des voyous. Alors que pourtant, on a l'impression qu'on fait notre travail correctement.

On voit des agriculteurs interpellés lorsqu'ils traitent leurs parcelles. Des automobilistes qui s'arrêtent, parfois qui insultent... ça vous est arrivé ?

Moi, non, mais j'ai un voisin qui s'est fait bloquer sur la route, avec des voitures. Et les gens sont montés dans la cabine du tracteur, en menaçant l'agriculteur. ça devient problématique pour nous.

N'est-ce pas aussi le temps de changer vos pratiques ?

Mais ça fait longtemps qu'on les a changées ! On ne traite pas nos cultures pour le plaisir. Déjà, économiquement, si les gens savaient le prix des produits phytosanitaires qu'on utilise, c'est avec parcimonie. Si on ne traite plus, on va avoir des plantes invasives.

Sur les pesticides, il faudrait faire quoi ?

Il faudrait que les élus nous écoutent déjà quand ils font les plan locaux d'urbanisme. Les villes d'étendent de plus en plus. Comment on va faire ? Plus ça va aller, plus la zone de non traitement va être importante. Dans un département comme la Manche, où on a un habitat disséminé, ça représente 60% de la surface agricole du département. On a des outils dernier cri, avec des GPS. On sait qu'on ne doit pas épandre avec un vent supérieur à 19 km/h. Il y a plusieurs facteurs qui font que les limites ne veulent rien dire. En respectant les bonnes conditions, avec un bon matériel, la zone de 5 à 10 mètres est suffisante.

ça ne vous fait pas peur ?

Je suis père de 3 enfants. D'après les analyses sérieuses qui ont été menées, on s'aperçoit que les agriculteurs ne sont pas plus touchés que les autres populations. Il y a eu des cas de personnes intoxiquées dans d'autres corps de métiers à cause d'une mauvaise utilisation de produits.

Ce que vous voulez, c'est qu'on arrête de vous pointer du doigt...

On fait vivre les campagnes. Sans l'agriculture, la Manche est un département mort. On fait vivre l'économie. Mais les néo-ruraux, qui quittent la ville pour la campagne, qu'ils acceptent aussi quelques inconvénients quand on épand du lisier, du fumier, que les moissons se passent la nuit. Que tout le monde puisse vivre ensemble.