Les agriculteurs manchois impatients de retrouver les foires millénaires : elles pourront se tenir à l'automne

L'automne 2021 ne ressemblera pas à l'automne 2020 pour les grandes foires millénaires de la Manche. A Lessay, Brix, Saint-Hilaire-du-Harcouët ou Gavray-sur-Sienne. Annulées tout ou en partie l'an dernier, elles pourront cette fois se tenir de septembre à novembre.

Avec l'amélioration de la situation sanitaire sur le front du Covid-19 , elles pourront se dérouler dans leur version complète, avec un protocole sanitaire adapté en fonction de la situation.

Le maintien de ces évènements est une bonne nouvelle pour tout le monde agricole. Ces foires sont des moments clé pour le secteur agricole manchois, a fortiori après plus d'un an de crise, tout le monde en a besoin dit Pascal Ferey, président de la chambre d'agriculture de la Manche. " C'est doublement capital, d'abord pour que les agriculteurs se retrouvent entre eux, et puis ça a aussi une importance économique. Les foires, les concours les prix distribués, c'est une reconnaissance et un débouché facilité pour les produits. C'est essentiel "

C'est un faire valoir pour les produits agricoles manchois et on a vu l'impact que ça a été de ne pas avoir ces foires depuis un an.

L'organisation va pouvoir commencer, même s'il faudra évidemment encore être prudent et s'adapter en fonction de la situation sanitaire, ça ne pourra pas être "comme avant", ont déjà prévenu les ministères., Avec un contrôle des entrées et un pass sanitaire à présenter, les modalités pour les visiteurs comme les exposants sont encore à définir précisément.

Le calendrier des foires