Les agriculteurs manifestent ce lundi à Saint-Etienne

France Bleu Saint-Etienne Loire : Vous manifestez pour défendre "la souveraineté alimentaire". Quelles sont vos revendications précises ?

Jean-Luc Perrin, secrétaire général du syndicat FDSEA dans la Loire :

C'est vrai que c'est un bien grand mot, mais aujourd'hui, nous n'avons déjà plus la souveraineté énergétique et j'ai bien peur que si ça continue comme ça, la souveraineté alimentaire va suivre. Nous serons obligé d'importer tout ce que l'on mange, mais ce sera produit dans des conditions qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, en terme environnemental, sanitaire et social.

Les producteurs sont en ce moment en train de négocier les prix avec les centrales d'achats des supermarchés. Il y avait pourtant eu la loi Egalim fin 2018, censée mieux rémunérer les agriculteurs. Pourtant, vous en êtes encore à râler contre les supermarchés ?

Il faut à tout prix qu'on applique cette loi, elle a été votée, mais elle n'est pas appliquée. Notamment la prise en compte du coût de production qui est très important pour nous, et que les matières alimentaires soient non négociables au premier échelon des producteurs. Ça, c'est une réelle avancée. Il faut juste la mettre en application aujourd'hui. C'est ce que nous allons demander encore une nouvelle fois en faisant cette action au sein de la DDT.

Cette cette loi permet d'inverser la construction du prix en partant du producteur jusqu'au distributeur. Nous ne sommes pas opposés à que le distributeur et transformateur fasse des marges, mais ce n'est plus aux producteurs à faire la variable d'ajustement.

Autre point de crispation pour vous, l'interdiction d'utiliser un insecticide contre la drosophile, cette mouche qui attaque les arbres fruitiers. N'y-a-t-il toujours pas d'autres solutions que les pesticides ?

C'est une très bonne réflexion. Nous ne sommes par contre le fait de supprimer le produit chimique si il entraîne des dommages collatéraux. Mais nous ne voulons pas d'interdiction sans solution. Aujourd'hui, on nous interdit les produits à utiliser, mais on n'en amène pas des solutions efficaces en face.

Il y a des recherches, mais nous demandons d'intensifier ses recherches et que quand un ministère de l'Ecologie, de l'Environnement ou de l'Agriculture prend des décisions, il faut à tout prix qu'on ait une solution à côté.

Aujourd'hui, on va avoir des arrachages de cerisiers à cause de ça, c'est aberrant quand même parce qu'on va importer des cerises de pays qui utilisent encore cette molécule.

Dernier sujet, la sécheresse qu'il faut anticiper est qui est déjà là. Quelle est la situation dans la Loire? Etes-vous inquiet pour les mois à venir ?

Nous sommes très inquiets. On est à 32 jours sans pluie. C'est inquiétant et il faut à tout prix qu'on gère l'eauqu'à tout prix il faut qu'on gère l'eau. C'est pour ça aussi que l'on va manifester devant l'administration. On a l'avantage dans la Loire d'avoir le fleuve Loire, donc il faut qu'on l'utilise à bon escient. Pas que pour l'agriculture, mais pour tout le monde. Et en plus, Napoléon avait construit le canal du Forez, donc on a une richesse, en plus il ne faut pas oublier que la plaine, c'était un bocage.

C'est vrai qu'il ne faut pas la gaspiller cette eau, on travaille là-dessus, le système d'irrigation est en train d'évoluer, mais il faut à tout prix qu'on puisse préserver cette eau, la stocker quand elle va tomber.