Les agriculteurs manifestent contre l'agribashing à Poitiers

A l'appel de la FNSEA, une cinquantaine de tracteurs ont occupé les entrées Nord et Sud de Poitiers une partie de la journée de mardi. La Coordination rurale s'est rassemblée devant la mairie de Poitiers avant de rencontrer Alain Claeys. Un site de la collectivité a été visé par les manifestants.

Poitiers - France

Le monde agricole est en colère et le faire savoir. Ce matin dès 11h, des tracteurs ont convergé vers les rond-points de la Folie et de Poitiers-Sud. Sur ce second giratoire, les manifestants ont brûlé de la paille. Une épaisse fumée s'est alors propagée sur la zone d'activité commerciale.

Des pancartes ont été brandies : "Pas de pays sans paysan", "Stop au génocide des paysans". Pas de blocage de la circulation, les agriculteurs ont simplement mis en place des barrages filtrants pour sensibiliser les conducteurs.

Le rond-point de Poitiers-Sud. © Radio France - William Giraud

Rencontre entre la Coordination rurale et Alain Claeys

Dans l'après-midi, le rond-point de la Folie a été "libéré", les manifestants ont tous convergé vers Poitiers-Sud, un axe très emprunté à l'heure de la débauche. Un peu plus tôt, une délégation de la Coordination rurale s'est réunie devant l'hôtel de ville. Quatre représentants ont été reçus par le maire Alain Claeys dans son bureau.

Son arrêté "anti-pesticides" a beau avoir été levé (car déclaré illégal par la préfète), il a contribué à tendre le climat au sein des agriculteurs. "Alors qu'on se bat déjà contre le CETA et le dénigrement de notre profession, c'est tombé au pire moment" concède Guillaume Poinot, président de la CR86.

Dans le bureau du maire de Poitiers. © Radio France - William Giraud

Du fumier et des pneus devant le station de traitement des eaux usées de Grand-Poitiers

Épilogue de cette journée de colère, les manifestants ont déversé du fumier et des pneus devant la station de traitement des eaux usées de la Folie, site de Grand-Poitiers. Ils ont aussi déposé des ballots devant le centre technique communautaire. Les agents municipaux procédaient en fin d'après-midi à leur enlèvement.

Devant la mairie de Poitiers. © Radio France - William Giraud