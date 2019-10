Les agriculteurs manifestent en Béarn

Pyrénées-Atlantiques, France

Comme ils l'avaient annoncé, les agriculteurs se positionnent ce mardi midi pour ralentir le trafic autour notamment d'Auchan. La FDSEA et les jeunes agriculteurs dénoncent " une pression environnementale multipliée depuis des années, un agribashing permanent sur leurs métiers, des accords internationaux remettant en cause la présence de l’agriculture sur le territoire français, et l'inconstance ministérielle".

Le mouvement pourrait continuer pendant tout le mois d'octobre.

Une dizaine de tracteurs bloquent l'accès à la route de Morlaàs, ils ralentissent aussi la circulation du coté de la zone commerciale Quartier libre à Lescar. Une quinzaine de véhicules bloquent également le rond-point des glaces à Sauveterre-de-Béarn.

D'ici 14 heures, d'autres points de blocages sont annoncés, dans le secteur de l'hippodrome à Pau par exemple. À Toulouse, l'autoroute A64 est bloquée au niveau de Capens ; à Bayonne, une opération-escargot est en cours sur les allées boufflers. Aucun point de blocage n'est signalé à Orthez ou Oloron-Sainte-Marie.

Aucune mobilisation n'est prévue dans les Hautes-Pyrénées, mais une délégation d'agriculteurs devrait tout de même être reçue en préfecture.