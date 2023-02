Les agriculteurs manifesteront à nouveau à Toulouse ce vendredi matin

La FDSEA de Haute-Garonne organisee une nouvelle manifestation ce vendredi 17 février, à l'appel du syndicat national qui organise une journée spéciale pour "défendre la souveraineté alimentaire". En Haute-Garonne, les revendications porteront aussi sur des problématiques plus départementales comme le stockage de l'eau.

ⓘ Publicité

Pas de blocage de la rocade

Tracteurs, bétaillères et voitures doivent converger vers Toulouse à partir de 8h30 au départ de Capens, Aussonne, Villefranche de Lauragais et Pinsaguel. Ils se rendront dans le centre-ville en plusieurs convois : devant l'agence Adour-Garonne à Empalot, devant la Préfecture et devant la Cité administrative à Compans-Caffarelli. Le périphérique ne devrait pas être bloqué en heure de pointe.

Les Jeunes Agriculteurs (JA) ainsi que la FDSEA de l'Ariège, du Tarn-et-Garonne et de l'Aude se joignent au mouvement.