Les agriculteurs marnais déterrent leurs slips pour démontrer la biodiversité de leurs terres

Reims, France

Le defi " En terre ton slip" arrive à son terme. A la fin du mois de mai, les agriculteurs de la Marne qui ont participé à l'opération ont enterré, 108 slips en coton dans leurs terres à 15 cm de profondeur. Une opération mise en place par la FDSEA. L'objectif était de mesurer de façon ludique l'activité biologique de leur sol et l'impact de leurs pratiques sur sa fertilité. Jusqu'à dimanche, les agriculteurs vont donc déterrer leurs slips qui seront ensuite recueillis par la FDSEA pour analyse. Le slip le plus dégradé et le plus léger sera déclaré vainqueur.

Mercredi matin, Sébastien Delanery, agriculteur à Saint-Hilaire-le-Grand a déterré son slip avec un résultat assez impressionnant. Il ne restait quasiment plus que l'élastique. Pour lui, cette opération permet aussi de rétablir l'image des agriculteurs : "Aujourd'hui, le monde agricole est tellement montré du doigt pour tout ce qui touche aux pesticides, que l'idée était de montrer que dans nos sols, il y a encore une vie" explique Sébastien Delanary. "Quand on a enterré le slip, on a bien vu qu'il y avait des vers de terre. Et aujourd'hui, la dégradation du slip qui a été enterré montre que dans le sol il y a une vie. Ce n'est pas parce que l'on fait de l' agriculture contraventionnelle, avec des pesticides chimiques, que l'on détruit tout. Le sol travaille, et il y a de l'efficacité dans nos sols."

Cette opération ludique va se prolonger jusqu'en septembre. Les 10 slips les plus dégradés et les plus légers seront mis sur la page Facebook de la FDSEA de la Marne et les internautes devront voter. Un slip d'or sera désigné le samedi 7 septembre à l'occasion de la Foire de Châlons.