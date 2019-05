Les agriculteurs mayennais en ont ras-le-bol des militants anti-viande

Mayenne, Département Mayenne, France

Des agriculteurs de la FDSEA et de la JA 53 ont rencontré des parlementaires lors d'un petit déjeuner ce vendredi matin. Ils ont pu exprimer leurs requêtes et leurs inquiétudes. Ils sont d'abord préoccupés par le recul de l'élevage dans le département et le manque de rentabilité des exploitations. Ils dénoncent "l'agri-bashing", le dénigrement systématique dont ils disent faire l'objet. Ils pointent du doigt les militants antispécistes, et notamment ceux qui ont tourné une vidéo avec le député Benjamin Lachaud dans un élevage porcin en Bretagne.

"C'est de la violation de propriété"

"Ces critiques sont portées par des gens qui pensent être plus experts que les experts. Ils se permettent de rentrer dans les exploitations sans respecter aucun processus sanitaire. C'est de la violation de propriété." cingle Jérémie Trémeaux, président des JA en Mayenne. "Si des gens qui ont de bonnes intentions souhaitent visiter les élevages, qu'ils nous appellent !", ajoute-t-il.

"Les agriculteurs sont prêts à montrer leurs pratiques et à les expliquer, comme des gens de terrain, avec l'expérience, la connaissance des animaux et des sols !"

Les éleveurs craignent des intrusions dans leurs exploitations, comme l'explique Mickaël Guilloux, responsable de la section porcine de la FDSEA : "Ça se traduit par un stress ambiant. On vérifie tous les jours si nos portes sont fermés, si personne n'essaie de s'introduire par effraction."

Les agriculteurs peuvent être satisfaits : Yannick Favennec, député du Nord-Mayenne, a interpellé le Président de l'Assemblée Nationale. L'élu a demandé à ce que des sanctions soient prises contre Bastien Lachaud, le parlementaire de la France Insoumise, qui a visité, apparemment sans accord, un élevage de cochons.