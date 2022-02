Les agriculteurs mobilisés ce vendredi à Quimper

Les agriculteurs du Finistère, à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs, ont prévu une mobilisation ce vendredi dans le département, avec en point d'orgue un rassemblement devant la préfecture de Quimper entre 13h et 15h.

Venus de tout le département, les agriculteurs se mobilisent ce vendredi dans le Finistère. A l'appel de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs, et à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture, un rassemblement est prévu entre 13h et 15h devant la préfecture de Quimper.

Juste prix

Mobilisés depuis plusieurs semaines à l'approche de la clôture des négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels de l'agroalimentaire, les agriculteurs demandent une rémunération "à juste prix". Confrontés eux aussi à la hausse généralisée des charges, ils dénoncent des prix "abusivement bas".

Les négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels doivent s'achever ce lundi 28 février, dans le cadre de la loi Egalim-2, entrée en vigueur au début de l'année. Les agriculteurs demandent à l'Etat de garantir "le contrôle de l'application" de cette loi, qui vise à protéger la rémunération des agriculteurs.

Circulation difficile

A Quimper, la circulation risque d'être perturbée ce vendredi, prévient la préfecture du Finistère.

Le stationnement sera interdit dès 7h :

sur la place de la Résistance et du Général de Gaulle

sur la rue Olivier Morvan

sur la rue Sainte Thérèse (entre la rue Sainte Catherine et la rue Olivier Morvan)

sur le Boulevard Dupleix (entre le pont Saint François et le Pont Sainte Catherine)

sur la rue Sainte Catherine

sur le parking des Allées de Locmaria ( portion comprise entre le pont de la cale Saint Jean et le pont Max Jacob)