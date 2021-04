Les agriculteurs mosellans vont manifester avec leurs tracteurs à Strasbourg : des bouchons à prévoir

Un millier de tracteurs attendu dans les rues de Strasbourg, ce vendredi. Les Jeunes agriculteurs et la FNSEA veulent se faire entendre, alors que de nouvelles négociations européennes s'ouvrent sur la PAC (Politique agricole commune).

Parmi eux, des Mosellans, qui dénoncent les nouvelles contraintes environnementales, et notamment les réglementations qui obligeraient à utiliser moins de produits phytosanitaires, et diminueraient donc leurs rendements.

Deux cortèges de tracteurs au départ de la Moselle

Les manifestants de la Moselle vont partir dans deux cortèges, et la circulation devrait être perturbée dans le sud et l'est du département. Un premier point de rassemblement est prévu au rond-point de Mittelbronn (près de Sarrebourg), aux alentours de 9h. Les agriculteurs seront rejoints sur place par leurs collègues de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, ainsi que les voisins d'Alsace bossue. Ensemble, ils convergeront à partir de 9h30 vers Strasbourg via (détail ci-dessous).

Un autre cortège rassemblera les agriculteurs du Pays de Bitche et de Sarreguemines, au départ de Griesbach (près d'Haguenau), pour convoyer là encore vers Strasbourg.

Circulation perturbée sur les routes de Moselle

La Préfecture de la Moselle recommande aux automobilistes d'éviter de prendre la route dans les zones concernées :

Route nationale 4 (RN4)

- dans le sens Nancy - Phalsbourg - Strasbourg entre 7h30 et 12h

- dans le sens Strasbourg - Phalsbourg - Nancy entre 15h30 et 19h.

Pour chaque sens de circulation les deux voies seront très ralenties entre Nancy et Phalsbourg.

Autoroute A4

- dans le sens Paris - Strasbourg entre 7h30 et 12h

- dans le sens Strasbourg - Paris entre 15h30 et 19h.

Pour chaque sens de circulation les deux voies seront très ralenties entre Freyming-Merlebach et Strasbourg. En dehors de ces axes, des perturbations sont attendues sur le réseau routier de Sarrebourg/Château-Salins et de Sarreguemines.

France Bleu Lorraine à vos côtés sur les routes

France Bleu vous accompagne sur les routes, on vous attend en direct pour suivre l'évolution de la circulation : 03.87.52.13.13.