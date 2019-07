Les agriculteurs périgourdins se préparent à de nouvelles restrictions d'arrosage

Les pompages agricoles sont déjà totalement interdits dans 20 ruisseaux en Dordogne (sauf pour l'eau potable et pour faire boire les animaux), et sont limités dans une quinzaine de petites rivières. Mais les agriculteurs irrigants ont vu les prévisions météo des prochains jours, et savent que les restrictions de pompage vont très vite s'aggraver, avec environ un mois d'avance sur les années ordinaires.

S'il arrive une canicule de 40°C on sauvera les poireaux et les choux, mais les carottes ne seront peu-être pas semées" - Bernard Roussely, maraîcher

Près de Terrasson, Bernard Roussely cultive deux hectares de légumes à Brignac-la-Plaine, et il se prépare à faire des choix. Pour le moment, ses pommes de terre sont en parfait état, dans des terres profondes en fond de vallée, mais certains jeunes poireaux ont déjà jauni. Le réseau d'irrigation de ce maraîcher et de ses voisins est alimenté par des étangs, mais il est soumis aux même restrictions de pompage que le bassin de la Vézère. Bernard Roussely n'est pas encore concerné par les restrictions prises en Dordogne et en Corrèze, mais il ne se fait pas d'illusions : "sur nos réseaux nous faisons boire les animaux et ce sera la priorité, les cultures un peu moins exigeantes comme le poireau seront arrosées, et on laissera les autres se perdre".

Les pommes de terre de Bernard Roussely viennent d'être arrosées © Radio France - Harry Sagot

Je dois couper l'arrosage de mon tabac, et je sais que la plante va vite se dessécher - Paul Aumettre, agriculteur à St-Rabier

A Saint-Rabier, Paul Aumettre et ses voisins ont dû renoncer à pomper dans le Cern, pour respecter l'arrêté préfectoral. Les betteraves que Paul Aumettre cultive pour leur semence devraient pouvoir supporter les quinze derniers jours avant leur récolte et il est plutôt confiant pour sa production de semence de tournesols, mais ses deux hectares de tabac vont rapidement sécher : "c'est du tabac pour la production de nicotine des cigarettes électroniques et si la plante souffre c'est bon pour la nicotine, mais le rendement sera très mauvais."

Dernière journée d'arrosage pour les tabacs de Paul Aumettre © Radio France - Harry Sagot

Les pompages agricoles sont actuellement interdits dans la Belle, la Beauronne, le Cern, la Couze, le Couzeau, le Caudeau, la Louyre, la Gardonnette, la Conne, le Dropt, le Céou, l’Énéa, la Germaine, la Melve, le Lizabel, le Seignal, le Tournefeuille, l’Estrop, la Lidoire et la Banège (sauf pour l'eau potable et pour faire boire le bétail). Les prélèvements sont interdits un jour sur deux dans le Bandiat, le Boulou, la Crempse, la Beune, la Borrèze, la Bournègue, et interdits un jour par semaine dans la Tardoire, la Sauvanie, le Vern, la Chironde, le Coly, la Nauze, et l’Eyraud.