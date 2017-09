Les agriculteurs présentent leurs doléances au préfet

Le nouveau préfet des Pyrénées-Atlantiques est parti à la rencontre des agriculteurs basques ce mardi. Gilbert Payet a visité une exploitation agricole à Hasparren. La FDSEA en a profité pour aborder tous les grands dossiers agricoles avec le préfet.

Arrivé il y a moins d'un mois dans les Pyrénées-Atlantiques, le préfet a souhaité discuter des différents dossiers avec les agriculteurs basques. Gilbert Payet a visité une exploitation ce mardi matin à Hasparren.

La PAC toujours au cœur des inquiétudes

La Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) a exposé les doléances des agriculteurs du département. Grippe aviaire, attaques des vautour sur les troupeaux, écobuages, tous les dossiers ont été évoqués notamment le problème qui concerne tous les agriculteurs, les dysfonctionnements de la Politique agricole commune et les retards de paiement. Le préfet a dit comprendre la colère et les inquiétudes des agriculteurs. Gilbet Payet a concédé qu’il fallait plus de souplesse de la part de l'administration dans la gestion de la PAC. Ce mardi, dans son discours sur l'avenir de l'Europe, le président de la République, Emmanuel Macron a prôné également pour plus de flexibilité et moins de bureaucratie dans la gestion de la PAC pour favoriser une "grande transition agricole".