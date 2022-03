Les agriculteurs redoutent l'épisode de gel annoncé en Provence

"En avril ne te découvre pas d'un fil", on connaît bien le proverbe et en Provence il colle parfaitement à l'actualité. Dès ce vendredi 1er avril, les températures vont chuter et Météo France annonce même un épisode de gel avec un thermomètre qui affichera des températures négatives. Dans les cultures on craint le pire après l'épisode de l'an dernier à la même période qui avait été dévastateur (près de 80% de l'arboriculture détruite dans les Bouches-du-Rhône et le Var).

Certains agriculteurs ont commencé à protéger leurs arbres fruitiers. Il existe plusieurs techniques : l’aspersion, les brûlots, la technologie des fils chauffants, les brasseurs d’air..

Tout a été mis en place bien-sûr mais on reste inquiets. On n'a pas oublié l'épisode terrible de l'an dernier même si cette fois l'épisode devrait être moins fort - Patrick Lévêque président de la Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles PACA

Gel et sécheresse ne font pas bon ménage

Les agriculteurs sont d'autant plus inquiets cette année à cause de la sécheresse qui se ressent déjà dans les cultures. Et le gel sur des arbres secs ce n'est pas bon. Les plantes et les arbres qui souffrent de la sécheresse ont plus de difficultés à encaisser le gel, c'est ce qu'on appelle le stress hydrique. Donc une salade qui a soif est plus fragile face au gel qu'une salade gorgée d'eau.

Les gelées pourraient se généraliser et s’approcher jusqu’à très près de la mer, avec du moins 3, moins 4 degrés.