Les agriculteurs rejoignent le mouvement de contestation qui déferle sur le pays depuis 3 semaines

Châtillon-sur-Colmont, France

Est-ce l'esquisse de la convergence des luttes ?

Ras-le-bol fiscal, promesses non tenues, sur la Loi Alimentation notamment, un gouvernement sourd et muet qui ne comprend pas les campagnes.

Les colères des agriculteurs ressemblent à celles des gilets jaunes. Ils s'étaient tenus à l'écart du mouvement jusqu'à présent. Cette fois, ils y vont à l'appel de la FNSEA.

Philippe Jehan est le responsable en Mayenne du principal syndicat agricole français : "certains ont cru au grand soir avec le nouveau gouvernement. On se rend compte, même s'il y a des reculades sur des taxes, ou le prix du gaz et de l'électricité qui nous concernent, on se rend compte que sur le reste, le revenu des agriculteurs, on nous laisse sur le côté. Les lobbys des grandes surfaces et des industries agroalimentaires sont plus puissants que nous et on laisse ceux qui produisent et donc on se rejoint avec les travailleurs qui ont du mal à finir leur fin de mois. On s'est tellement fait avoir dans le monde agricole ! Il n'y a aucune efficacité des discours et dans la réalité rien n'est fait".

Les agriculteurs manifesteront toute la semaine prochaine, à des dates différentes selon les territoires. Pour la Mayenne, on en saura plus lundi sur les actions qu'ils veulent mener.