Les agriculteurs samariens protestent contre la vente aux enchères de terres agricoles

"Pas de terres aux enchères" ! C'est avec ce slogan, imprimé sur des tee-shirts, qu'une vingtaine d'agriculteurs samariens se sont réunis devant le tribunal d'Amiens ce mardi après-midi, à l'initiative de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs de la Somme. Tous sont venus soutenir un agriculteur, céréalier et cultivateur de pommes de terre, installé à Gentelles et à Boves, communes à l'est d'Amiens, dont certaines terres étaient mises aux enchères. Il y a trois ans, une vente identique avait abouti à Camon, malgré l'opposition des syndicats : ils estiment que cela laisse libre court aux spéculateurs et acheteurs hors agriculture, qui pourraient ainsi obliger les agriculteurs à perdre une partie de leurs terres. Dans le cas de cet agriculteur de Gentelles, la procédure n'a pas abouti pour cette session : le tribunal a mis la décision en délibéré, laissant le choix entre une acceptation de l'offre du locataire, ou une nouvelle mise aux enchères.

"Si on vendait les maisons de cette manière, les gens de la base pourraient ne plus pouvoir acheter"

Aux enchères, n'importe qui peut acheter ses terres agricoles, ce qui peut donc priver les agriculteurs locataires d'une partie de leur terrain. Hélène Cotté, agriculture à Glisy, est venue soutenir son voisin : "C'est forcément le plus riche qui gagne aux enchères ! Si jamais demain, toutes les maisons étaient à vendre : de cette manière, les gens de la base ne pourraient plus acheter leur logement. Donc à partir de là, je ne vois pas pourquoi au niveau des terres agricoles ça se passe de cette manière-là", détaille cette agricultrice. Elle redoute que cela créé une forte hausse des prix des terres agricoles dans la Somme : "Les propriétaires se connaissent aussi et savent qu'une vente a été faite à tel prix pour tel type de terres, poursuit Hélène Cotté. Après ça, ils vont chercher à avoir le même prix, voire plus".

Pour Jean-François Colson, lui-même locataire de terres à la Houssoye, entre Amiens et Albert, la procédure doit strictement rester entre exploitants et propriétaires : "On a des baux avec des tarifs "réglementés" par le statut du fermage, ce qui est remis en cause dans les ventes aux enchères. [La procédure] doit toujours rester entre locataires et propriétaires. Ça doit pas passer par les enchères", estime cet agriculteur.

"Ce genre de vente pourrait mettre à mal certaines exploitations", jugent les JA 80

D'autant que pendant les enchères, les locataires sont en position de faiblesse, selon Élie Vermersch, secrétaire général des Jeunes agriculteurs de la Somme : "Les locataires se retrouvent à ne pouvoir faire une enchère qu'à la fin des enchères : donc à renchérir sur celui qui aura proposé le plus cher. Aujourd'hui, ce genre de vente aux enchères pourrait mettre à mal certaines exploitations." La FDSEA et les JA demandent simplement que les terres agricoles ne soient plus mises aux enchères.