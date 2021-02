Les agriculteurs sont privés de Salon à cause du COVID-19

A Saint-Pierre des Ifs, près de Monfort sur Risle, dans l'Eure, les Mary - père et fils - sont éleveurs de moutons Hampshire et ils n'ont pas manqué une édition du Salon de l'Agriculture depuis 20 ans. La première fois que Nicolas, le fils, y va en 2000, il a 8 ans. Et très vite, il trouve sa place : "Dès que j'ai pu, j'ai travaillé pendant les dix jours du Salon de l'Agriculture pour nourrir les animaux des autres et me faire un peu d'argent de poche." Autre souvenir, lorsqu'il était au lycée agricole. Responsable d'un troupeau de 800 brebis, il participe à ce titre au Salon.

Aujourd'hui âgé de 29 ans, Nicolas Mary possède une trentaine de brebis, il est aussi conseiller en élevage ovin et tondeur de moutons. Mais cette année, il n'ira pas à Paris Porte de Versailles. Le Salon de l'Agriculture, déjà raccourci en 2020 à cause du COVID-19, a été annulé. L'édition 2021 devait initialement se tenir du 27 février au 7 mars. Pour Nicolas et ses collègues, c'est une grosse déception : "Pour certains agriculteurs, c'est la seule semaine en dehors de la ferme qu'ils prennent. Donc forcément, c'est un crève-cœur. C'est le rendez-vous chaque année, on se retrouve et on passe un moment convivial à parler de notre métier."

Pourtant, le public du Salon de l'Agriculture n'est pas toujours tendre avec les éleveurs depuis l'émergence de mouvements anti-spécistes. "ça devient de plus en plus compliqué, on a pas mal de réflexions qui nous paraissent complètement déconnectées. Du coup, on fait de la pédagogie et on essaie de montrer que la finalité n'est pas de maltraiter les animaux : ce sont eux qui nous font vivre", rappelle le jeune agriculteur.

Des nuits à faire la fête au milieu des animaux

Le Salon, c'est aussi pour les agriculteurs la fierté de présenter ses bêtes, faire goûter ses produits... et remporter un ou plusieurs prix. Les Mary en ont récolté pas mal en 20 ans et c'est un plus pour eux qui vendent principalement des animaux destinés à la reproduction : "Quand on a des prix, on est reconnu et ça guide l'acheteur dans son choix. Inconsciemment, il va aller vers celui qui récolte plus régulièrement des prix", explique l'éleveur de moutons.

Et puis, il s'en passe de belles le soir une fois les portes du Salon fermées le soir : "Disons que des nuits se sont faites sur des petits ballots de paille, au milieu des allées et à côté des animaux", raconte Nicolas Mary dans un éclat de rire. ça vaut le détour, paraît-il, mais on n'en saura pas plus!