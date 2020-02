Les agriculteurs vauclusiens disent "non" aux zones de non traitement autour des habitations

Ce vendredi, 11 organisations agricoles ont exposé leur inquiétude autour de la question des ZNT (zones de non-traitement) devant plusieurs parlementaires et le préfet. Objectif : demander un moratoire, et obtenir un sursis d'un an avant d'arracher les cultures à moins de 5 mètres des habitations.