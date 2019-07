Les agriculteurs de Vaucluse dénoncent l'impact des traités de libre échange comme le CETA et le Mercosur sur la production française. Ils redoutent l'arrivée sur le marché français de produits à bas prix et d'une qualité médiocre pour le consommateur.

Département Vaucluse, France

Les agriculteurs vauclusiens ne veulent pas des traités de libre échange comme le Mercosur avec l'Amérique du Sud ou le CETA avec le Canada. L'Union européenne est en train de finaliser le premier. L'Assemblée nationale va bientôt ratifier le second, au beau milieu de l'été. Les agriculteurs redoutent l'arrivée sur le marché de produits à prix très bas et de mauvaise qualité, alors que les standards imposés dans ces pays ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Une concurrence déloyale selon eux, pendant que la filière agricole se bat depuis des années pour obtenir des revenus décents.

Du glyphosate pour faire mûrir le blé

C'est très regrettable pour les agriculteurs mais aussi pour les consommateurs d'après Sophie Vache, la présidente de la FDSEA 84. "On est contre cette idée selon laquelle quand on a moins les moyens, on doit manger des choses douteuses. Les traités concernent la viande et les céréales. Le glyphosate est utilisé pour faire mûrir du blé !"

Bertrand Mille est représentant des Jeunes Agriculteurs 84. Il s'inquiète pour l'avenir de sa profession. "L'agriculture française est un modèle agricole fiable, parmi les plus vertueux du monde, d'un point de vue économique et écologique. Avec ces accords, on va importer un modèle qui ne respecte rien. On ouvre une boîte de Pandore avec la viande et les céréales. Que va-t-il se passer pour les fruits et légumes demain ?"