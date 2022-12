Les agriculteurs veulent dire à la préfète de Vaucluse leur ras-le-bol des dossiers d'aide

Les agriculteurs manifestent ce vendredi 16 décembre à Avignon. Ils ont prévu de partir d'Agroparc vers 9h pour apporter à midi "leur production" à la préfecture. Il est fort possible que les agriculteurs vident devant la préfecture des remorques de pommes ou d'autres produits qui ne se vendent pas à un prix rémunérateur. Ils veulent déverser leur ras-le-bol des dossiers et des règlements inapplicables.

La FDSEA de Vaucluse explique que les agriculteurs ne comprennent plus ce que le gouvernement veut dire avec "souveraineté alimentaire". La FDSEA demande aussi la fin des procédures d'aides financières incompréhensibles.

En finir avec les dossiers d'aide "dont on ne voit pas la fin"

Sophie Vache, la présidente de la FDSEA de Vaucluse, veut que l'État se rende compte que la situation devient intenable pour les agriculteurs : "le problème de l’énergie cristallise tout ce qui s’accumule dans les exploitations. Les agriculteurs ont l’impression que l’État ne se rend pas compte de la casse que vivent les exploitations agricoles, notamment le secteur des producteurs de pommes, qui stockent des pommes que les arboriculteurs n’arrivent pas à vendre. Quand c’est la guerre en Ukraine, on a le droit à des reports d’échéance, etc., mais on ne comprend plus très bien la situation. À force de faire des dossiers pour avoir des aides, on n’en voit plus la fin."

"Il est temps d’alerter la préfète qui n’a pas saisi l’ampleur des dégâts. Il faut que l’État réagisse. On nous a parlé de souveraineté alimentaire de ‘manger français’ mais franchement, on en a marre de faire de dossiers et d’être toujours davantage contrôlés. On en a aussi marre de ces sphères qui imaginent une agriculture qui n’est pas réalisable sur le terrain. Les légumes et les fruits ne poussent pas tous seuls."